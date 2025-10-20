Buenas noticias en el Córdoba CF: Adilson Mendes ya entrena sobre el verde

Adilson Mendes ya vuelve a oler a fútbol. Algo más de siete meses después de su rotura de ligamento cruzado, el extremo portugués dio este lunes un paso adelante en su recuperación al volver a pisar el césped de la Ciudad Deportiva. No fue una sesión completa, ni mucho menos, pero sí un hito simbólico para un jugador que ha pasado por un largo y exigente proceso de rehabilitación desde que cayera lesionado allá por el pasado 2 de marzo, ante el Granada en El Arcángel.

Y es que el lisboeta completó parte del entrenamiento en solitario, con ejercicios de carrera continua, trabajo de movilidad y algunos contactos puntuales con el balón. Todo bajo la supervisión del cuerpo médico y de readaptadores, y sin formar parte aún del grupo, que realizó una jornada de recuperación tras el esfuerzo del pasado domingo frente al Almería (1-1).

Camino hacia el regreso

El plan de trabajo del «17» cordobesista alternará ahora sesiones de campo con rutinas de gimnasio enfocadas a reforzar la musculatura de la rodilla derecha, donde sufrió la rotura de cruzado con afectación meniscal. Las previsiones iniciales apuntaban a noviembre como fecha para su regreso al verde, por lo que los plazos se están cumpliendo -incluso ligeramente por delante- y mantienen intacta la hoja de ruta diseñada tras su operación.

El extremo encara así la recta intermedia de una recuperación que lo mantendrá alejado de la competición hasta comienzos de 2026. Si todo sigue según lo previsto, Adilson se incorporará progresivamente a la dinámica grupal a finales de año y completará su particular pretemporada durante el mes de enero, cuando se espera que pueda volver a vestirse de corto.

Adilson Mendes, en el lance de su grave lesión ante el Granada. / MANUEL MURILLO

La entidad ya señaló en su momento que el atacante sufrió una «rotura de ligamento cruzado con afección meniscal en su rodilla derecha». La lesión obligó a pasar por quirófano y lo apartó de la parte decisiva del pasado curso, truncando su mejor momento desde que llegó a Córdoba. En apenas 22 encuentros -16 de ellos como titular- firmó dos goles, dos asistencias y una colección de actuaciones que lo convirtieron en uno de los jugadores más diferenciales del bloque de Iván Ania.

Un futbolista capital para Ania

El propio técnico lo admitió sin rodeos hace tan solo unos meses: «Es una baja importante. Estaba en su mejor momento, con diferencia. Estaba siendo un puñal, muy diferencial», señaló poco después de su lesión. De hecho, la pérdida de Adilson se notó especialmente en el tramo final de la campaña, tanto en profundidad ofensiva como en desborde. De ahí que su renovación, cerrada finalmente en junio tras un periodo de cierta incertidumbre -con un ultimatum de Monterrubio incluido-, fuera considerada una apuesta estratégica del club, pensando en su recuperación y en su rol de refuerzo invernal para esta 2025-2026.

En estas fechas proseguirá su recuperación, coincidiendo con un plan de trabajo algo menos habitual dada la estrechez de las fechas: la plantilla volverá al tajo este miércoles a la Ciudad Deportiva, tras un día descanso, y se ejercitará tanto el jueves como el viernes, éste último día en pasando al terreno de juego de El Arcángel, antes de la visita al Albacete del sábado en el Carlos Belmonte (16.15 horas).