En Directo
Fútbol | 10ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Córdoba CF-Almería
Los de Iván Ania reciben al pujante cuadro rojiblanco con la intención de prolongar su buena dinámica de resultados
El Córdoba CF asoma por segunda vez consecutiva en una semana por El Arcángel y lo hace con un nuevo duelo de altura: ante el Almería, a partir de las 18.30 horas. Será precisamente frente al cuadro rojiblanco con el que los de Iván Ania disputen su primer derbi andaluz de la temporada, que llega cargado de alicientes. Y es que ambos conjuntos asoman como dos de los más en forma de la categoría últimamente, con dos victorias y dos porterías a cero consecutivas en clave blanquiverde, y diez de los últimos 12 puntos disputados en el bolsillo del equipo dirigido por Rubi. Tan solo otres tres puntos separan ya a ambos bloques en la tabla, por lo que el cruce, además, será también directo a nivel clasificatorio.
Aficiones disfrutan de la jornada
Buen ambiente entre aficiones durante la jornada. Así lo han hecho ver tanto almerienses y cordobeses a través de redes sociales.
Afición visitante
Va llegando la afición visitante al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Los ultras están siendo escoltados por la Policía Nacional. Hasta el momento, la jornada ha sido tranquila, todo conforme a lo habitual pese a la declaración de alto riesto.
¡Arrancamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo lo que ocurra entre el Córdoba CF y el Almería en el duelo que arranca a partir de las 18.30 horas en El Arcángel. Partido de examen para los de Iván Ania, que después de cuatro citas consecutivas puntuando, las dos últimos con victoria -y portería a cero-, se miden ahora a la plantilla más potente de la categoría en busca de confirmar su resurrección en Liga y dar un importante salto a nivel clasificatorio. Por su parte, los de Rubi también llegan lanzados, ya sin las dudas iniciales de campaña y enlazando 10 de los últimos 12 puntos disputados en el casillero. También se prevé un gran ambiente en el graderío, con destacable presencia de aficionados almerienses hoy en el feudo de los blanquiverdes. ¡Habrá partidazo!
