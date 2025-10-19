Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 10ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Córdoba CF-Almería

Los de Iván Ania reciben al pujante cuadro rojiblanco con la intención de prolongar su buena dinámica de resultados

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / VÍCTOR CASTRO

El Córdoba CF asoma por segunda vez consecutiva en una semana por El Arcángel y lo hace con un nuevo duelo de altura: ante el Almería, a partir de las 18.30 horas. Será precisamente frente al cuadro rojiblanco con el que los de Iván Ania disputen su primer derbi andaluz de la temporada, que llega cargado de alicientes. Y es que ambos conjuntos asoman como dos de los más en forma de la categoría últimamente, con dos victorias y dos porterías a cero consecutivas en clave blanquiverde, y diez de los últimos 12 puntos disputados en el bolsillo del equipo dirigido por Rubi. Tan solo otres tres puntos separan ya a ambos bloques en la tabla, por lo que el cruce, además, será también directo a nivel clasificatorio.

