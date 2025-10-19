Sigue en directo el Córdoba CF-Almería

¡Arrancamos!

¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo lo que ocurra entre el Córdoba CF y el Almería en el duelo que arranca a partir de las 18.30 horas en El Arcángel. Partido de examen para los de Iván Ania, que después de cuatro citas consecutivas puntuando, las dos últimos con victoria -y portería a cero-, se miden ahora a la plantilla más potente de la categoría en busca de confirmar su resurrección en Liga y dar un importante salto a nivel clasificatorio. Por su parte, los de Rubi también llegan lanzados, ya sin las dudas iniciales de campaña y enlazando 10 de los últimos 12 puntos disputados en el casillero. También se prevé un gran ambiente en el graderío, con destacable presencia de aficionados almerienses hoy en el feudo de los blanquiverdes. ¡Habrá partidazo!