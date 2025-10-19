Iván Ania, tras el empate con el Almería: "No somos inferiores a nadie"

El Córdoba CF firma las tablas con el Almería y suma ya cinco partidos consecutivos sin perder. Los visitantes se adelantaron con un gol de Arnau, pero Jacobo, desde los once metros, igualó el marcador justo antes del descanso. Los de Iván Ania buscaron la victoria con insistencia, aunque la falta de acierto les impidió transformar su dominio en tres puntos. Aun así, el empate refuerza la confianza de un equipo que sigue construyendo una racha positiva. «Es un punto de mérito contra un muy buen rival. El equipo está creciendo, está yendo cada vez a más, y que no somos inferiores a nadie, que tenemos que creer en ello y seguir sumando. Estoy contento por la imagen que ha dado el equipo, aunque tengo la sensación de que se nos escaparon los tres puntos», señaló el técnico blanquiverde.

En línea ascendente

El Córdoba CF salió con la determinación de puntuar y dejó una buena impresión sobre el campo. Pese a no conseguir la victoria, el equipo generó numerosas ocasiones, aunque la falta de acierto les impidió transformar su dominio en goles. «Estoy contento por la imagen. Fue un partido con alternativas, en el que salimos muy bien. Los primeros 25 minutos fueron buenísimos. Ahí tuvimos la opción de hacer algún gol, no fuimos capaces, y luego un desajuste en el saque de banda en el minuto 25, ellos nos hacen el gol. A partir de ahí se igualó un poco más el partido, tuvimos la reacción, fuimos capaces de empatar con ese penalti, y en la segunda parte, a pesar de que el partido estuvo igualado, creo que la ocasión más clara la que vimos nosotros. Es una pena que no hayamos ganado este partido, porque nos daría un empujón importante en la clasificación y en la confianza», afirmó.

«El resultado se me queda corto, aunque es cierto que teníamos un rival delante de los más importantes de la categoría. Les tuteamos, les jugamos de tú a tú, les presionamos, les condicionamos, les obligamos en muchos momentos a jugar directo y fuimos capaces de generar también. La línea del equipo es ascendente. El equipo todavía sigue creciendo, podemos ir a más, empiezo a ver el equipo cómodo y disfrutando, eso es importante», continuó.

Defensa sólida

Aunque no consiguieron mantener la portería a cero, la zaga blanquiverde se mostró sólida a lo largo del encuentro. «Muchas veces la seguridad defensiva no solo es que los defensas estén acertados, la seguridad defensiva muchas veces viene de la presión alta. Hoy les condicionamos muchísimo a ellos a jugar muy directo y en ese juego directo fuimos ganadores de casi todos los duelos aéreos. En muchos momentos fuimos ganadores también de esa segunda jugada de cara. Muchas veces es síntoma de que estás presionando bien y soy de los que pienso que cuanto más lejos defiendas, menos riesgo corres», apuntó.

«Tenemos que estar contentos. Cuando estás bien en la presión, muchas veces eso te da energía, te da confianza y también hace que estés bien con el balón. Para nosotros es muy importante el inicio del juego. Tuvimos un inicio de juego bastante limpio, su presión no provocó ni que tuviéramos que jugar directo. Encontrábamos dentro, éramos capaces de generar superioridades con portero y dos centrales. Estamos mejorando, estamos creciendo y estoy contento por ello», afirmó.

Enfermería

Las asistencias médicas tuvieron que intervenir hasta en dos ocasiones por Fomeyem y Rubén Alves, aunque ambos pudieron continuar en el campo. Por su parte, Vilarrasa no pudo ser de la partida en este encuentro por «molestias en el pubis». «En la primera parte tuvieron que atender a Fomeyem, en la segunda tuvieron que atender a Rubén Alves. Fomeyem tenía unas molestias en el aquiles, que parecía que iba a ser cambio y luego aguantó. Rubén cuando el choque con Chumi, que incluso Chumi tuvo que ser cambiado, pero también aguantó. Villarrasa está desde hace ya unas cuantas semanas con el pubis tocado y decidimos no meterlo en convocatoria porque necesita recuperarse y que pueda dar su mejor nivel», confirmó.