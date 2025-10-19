Las notas
Franck Fomeyem, el más destacado del Córdoba CF en el empate ante el Almería
El central camerunés fue la pieza clave de los blanquiverdes, en los que también destacaron Rubén Alves y Jacobo
IKER ÁLVAREZ (6)
Atento
Poco pudo hacer en gol. No tuvo trabajo en exceso, aunque cuando le tocó intervenir, se mostró sólido.
CARLOS ISAAC (6)
Regularidad
Comienza el pacense a encontrarse con la versión del pasado curso. Más regular, más aplicado y menos sufridor. Buscó el gol.
RUBÉN ALVES (7)
Desfondado
Amagó con marcharse lesionado y cuajó un encuentro muy serio. Atento al corte, ganador de duelos y rápido en las coberturas.
FOMEYEM (8)
El líder
El camerunés se ha convertido en el líder de la zaga y secó a todo el ataque almeriense. Impecable al corte, rápido y, sobre todo, contundente. Su mejor partido como blanquiverde.
CARLOS ALBARRÁN (6)
De vuelta
El catalán regresó al once por la lesión de Vilarrasa y no desentonó, apenas una semana después de su regreso al equipo tras un mes de ausencia. Pudo hacer gol.
ISMA RUIZ (6)
Trabajo
No brilló, pero dejó un derroche importante. Trabaja como nadie el granadino y por eso es inamovible en el esquema. Muchas conducciones y mucho despliegue.
DANI REQUENA (5)
Tiene más
Tiene calidad para ser el timón, pero le falta convicción. Detalles y destellos, aunque no mejoró su pasada actuación ante la Cultural.
JACOBO (7)
Voraz
Puso varios centros que podrían haberse convertido en asistencia y tradujo el penalti en el gol del empate. Muy importante en el equipo.
DALISSON (6)
Con sentido
Todo lo que hace el hispano-brasileño tiene un fin concreto. Ganó el pulso a Chirino y fue un incordio para la defensa almeriense.
CARRACEDO (5)
Una de cal, otra de arena
Capaz de lo mejor y lo peor. No cuajó mal partido el catalán, aunque debe dar más. Dejó un puñado de buenos centros, pero no desbordó.
ADRIÁN FUENTES (6)
Reforzado
Tuvo peligro y perdonó hasta en un par de ocasiones. Provocó el penalti que transformó Jacobo González.
PEDRO ORTIZ (4) Se le espera.
KEVIN MEDINA (5) Una arrancada.
THEO ZIDANE (6) La tuvo.
ÁLEX MARTÍN (-) Sin tiempo.
SERGI GUARDIOLA (-) Sin tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
- Puente avanza el inicio de la redacción del proyecto que eliminará las curvas de la cuesta del Espino
- La recaudación para traer al profesor cordobés de la UCO desde Vietnam llega casi a los 100.000 euros