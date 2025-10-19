Franck Fomeyem, el más destacado del Córdoba CF en el empate ante el Almería

IKER ÁLVAREZ (6)

Atento

Poco pudo hacer en gol. No tuvo trabajo en exceso, aunque cuando le tocó intervenir, se mostró sólido.

CARLOS ISAAC (6)

Regularidad

Comienza el pacense a encontrarse con la versión del pasado curso. Más regular, más aplicado y menos sufridor. Buscó el gol.

RUBÉN ALVES (7)

Desfondado

Amagó con marcharse lesionado y cuajó un encuentro muy serio. Atento al corte, ganador de duelos y rápido en las coberturas.

FOMEYEM (8)

El líder

El camerunés se ha convertido en el líder de la zaga y secó a todo el ataque almeriense. Impecable al corte, rápido y, sobre todo, contundente. Su mejor partido como blanquiverde.

CARLOS ALBARRÁN (6)

De vuelta

El catalán regresó al once por la lesión de Vilarrasa y no desentonó, apenas una semana después de su regreso al equipo tras un mes de ausencia. Pudo hacer gol.

ISMA RUIZ (6)

Trabajo

No brilló, pero dejó un derroche importante. Trabaja como nadie el granadino y por eso es inamovible en el esquema. Muchas conducciones y mucho despliegue.

DANI REQUENA (5)

Tiene más

Tiene calidad para ser el timón, pero le falta convicción. Detalles y destellos, aunque no mejoró su pasada actuación ante la Cultural.

JACOBO (7)

Voraz

Puso varios centros que podrían haberse convertido en asistencia y tradujo el penalti en el gol del empate. Muy importante en el equipo.

DALISSON (6)

Con sentido

Todo lo que hace el hispano-brasileño tiene un fin concreto. Ganó el pulso a Chirino y fue un incordio para la defensa almeriense.

CARRACEDO (5)

Una de cal, otra de arena

Capaz de lo mejor y lo peor. No cuajó mal partido el catalán, aunque debe dar más. Dejó un puñado de buenos centros, pero no desbordó.

ADRIÁN FUENTES (6)

Reforzado

Tuvo peligro y perdonó hasta en un par de ocasiones. Provocó el penalti que transformó Jacobo González.

PEDRO ORTIZ (4) Se le espera.

KEVIN MEDINA (5) Una arrancada.

THEO ZIDANE (6) La tuvo.

ÁLEX MARTÍN (-) Sin tiempo.

SERGI GUARDIOLA (-) Sin tiempo.