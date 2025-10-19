Carlos Albarrán, tras el empate con el Almería: "Nuestro punto más débil es materializar"

Una voz autorizada en el vestuario, tanto por veteranía, aportación como experiencia. El balance del empate de su Córdoba CF frente al Almería en El Arcángel (1-1) para Carlos Albarrán, de vuelta al esquema tras más de un mes de ausencia, fue cuanto menos positivo, si bien con algunas claves que el propio futbolista catalán resaltó tras el encuentro, sobre todo una clara: la falta de acierto en los últimos metros. «Nuestro punto más débil es finalizar las ocasiones y materializarlas en gol. Somos ambiciosos, intentaremos llegar hasta lo máximo que podamos. No nos ponemos ningún techo, vamos semana a semana. Siempre vamos a por la victoria», señaló durante su intervención en sala de prensa.

Y es que la vuelta del ex del Algeciras al once se produjo cinco citas después de su última aparición y forzada por la lesión de Ignasi Vilarrasa, que por primera vez se perdió una cita este curso. Además, al «21» le tocó actuar en la izquierda, una demarcación que ya le va siendo conocida… «Es una posición en la que ya la temporada pasada jugué bastante. Al principio te ves más incómodo, pero el hecho de jugar más partidos, me ha ayudado. Cuando me incorporo, con el golpeo, aunque no sea mi pierna dominante... Intento ayudar al equipo en todo lo que pueda, a disposición del míster en la posición en la que me requiera», afirmó.

«El míster nos lo había comentado antes del partido, que fuésemos a por la victoria. Sabe que es muy difícil conseguir tres seguidas en esta categoría, pero somos ambiciosos, la queríamos. Hemos salido presionando desde el primer minuto. Hemos tenido algo de mala suerte en el primer gol de ellos. Antes del gol, estábamos mejor. Después, en la jugada del penalti hemos conseguido el empate. En la segunda parte, el equipo hemos estado muy bien, hemos creado», indicó posteriormente.

«Ganas» de más

También tuvo tiempo para hacer un breve análisis personal, resaltando sus «ganas» y «compromiso» una vez readaptado a la dinámica del equipo: «Tenía ganas de volver a jugar, de volver a ayudar al equipo. Ha podido ser como titular. Yo encantado, siempre lo he dicho. Los minutos que tenga, intentaré siempre aprovecharlos. Físicamente, posiblemente aún no esté como me gustaría, pero poco a poco iré cogiendo ritmo. Contento por el partido que ha hecho el equipo», apostilló.