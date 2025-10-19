El Arcángel sigue avanzando: el Córdoba CF estrenará este domingo su nuevo sistema led en Tribuna

El Arcángel no deja de transformarse. El hogar del Córdoba CF continúa sumando piezas a su ambicioso proceso de modernización, y este domingo, con motivo del derbi andaluz ante el Almería (18.30 horas), correspondiente a la décima jornada de Liga en Segunda División, el cordobesismo podrá disfrutar de una nueva mejora significativa en el recinto: el estreno del sistema led y videomarcador gemelo en la grada de Tribuna.

Al igual que el instalado recientemente en Preferencia, este dispositivo permitirá proyectar rótulos publicitarios, animaciones, vídeos e imágenes durante los encuentros, aportando al estadio una estética más actual y dinámica.

Un plan de modernización constante

Con ello, el feudo blanquiverde da un nuevo paso hacia la modernización integral que persigue el club, tanto en materia tecnológica como de experiencia para el aficionado. La instalación forma parte del plan global de mejoras que la entidad viene desarrollando desde el final del pasado curso. Un proyecto con doble propósito: cumplir con los estándares de infraestructura exigidos por LaLiga y convertir El Arcángel en un recinto más cómodo, funcional y atractivo para todos.

En los últimos meses, el estadio ha experimentado una notable transformación. Se ha renovado el sistema de iluminación, que ahora acompaña las previas de los partidos con espectáculos lumínicos y musicales; se ha implantado el acceso digital mediante tecnología NFC para los abonados, reduciendo esperas en los tornos; y se han llevado a cabo reparaciones estructurales en la cubierta, entre otras actuaciones.

El videomarcador en el anillo led de Preferencia, durante el Córdoba CF-Cultural Leonesa. / MANUEL MURILLO

Imagen, confort y tecnología

La modernización también ha alcanzado el aspecto exterior e interior del estadio. Desde agosto, el rótulo con la denominación oficial Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y el escudo del club lucen en la fachada de Fondo Norte, mientras que el césped ha sido completamente renovado, incorporando nuevos tepes y un sistema de riego de última generación. Además, se ha habilitado una nueva zona de descanso y ocio para los futbolistas en el interior del recinto.

El plan no se detiene. En la hoja de ruta del club figura la instalación de dos videomarcadores de gran formato en las zonas superiores de Fondo Norte y Fondo Sur, una actuación que completará gran parte del proceso de actualización tecnológica del estadio.