Rubi, entrenador del Almería: "El Córdoba CF es un equipo para admirar"

Un equipo «de autor», con una propuesta «de mérito» y una filosofía «para admirar». Así definió Rubi, entrenador del Almería, al Córdoba CF de Iván Ania en la antesala del duelo de este domingo en El Arcángel (18.30 horas). Ambos conjuntos llegan lanzados: los blanquiverdes encadenan dos triunfos consecutivos y los almerienses han sumado diez de los últimos doce puntos en juego. Aun así, desde el conjunto rojiblanco no hay espacio para la confianza. «Tienen las ideas claras, están muy trabajados. Es un equipo que va al ataque, que busca el gol, que no especula. Va a ser otro partidazo para el espectador neutral», subrayó el técnico catalán.

Elogios al estilo de Ania

Rubi insistió en que el Córdoba CF ha encontrado su mejor versión en las últimas semanas, con el balón parado como uno de sus grandes argumentos. «Las victorias son lo que cuentan, da igual si son por la mínima o no. Han ganado los dos últimos por 1-0 y ambos con un córner concreto. Les ha funcionado bien esa acción», explicó.

El preparador del cuadro indálico, además, destacó la valentía ofensiva del conjunto califal, en especial su dominio de las posesiones. «Es un equipo que no especula nunca. Quitando el partido del Valladolid y quizá un poco el del Zaragoza, siempre ha tenido más posesión que el rival, con posesiones largas. Nosotros no queremos que nos dominen todo el encuentro, pero habrá fases donde nos tocará sufrir. Atacan de muchas formas: por dentro, por fuera, con combinaciones, con balón parado... Son muy buen equipo y tienen un mérito especial. A mi modo de ver, es más fácil construir desde lo defensivo, pero ellos lo hacen al revés, desde el ataque», analizó.

Un Almería en crecimiento

En clave propia, también dejó claro que el Almería que visite El Arcángel poco tendrá que ver con el de las primeras jornadas. «Ya no somos ese equipo facilón del inicio de temporada, que encajaba con facilidad. A nivel futbolístico hemos crecido mucho. Los jugadores nuevos se han adaptado muy bien y eso se nota», apuntó. «Es un estadio fantástico, ruge mucho. Que sea un partido con la máxima deportividad posible, que las dos aficiones se lleven bien y disfruten de dos buenos equipos», demandó posteriormente.

Eso sí, le tocará recomponer su once por la ausencia de varios efectivos de peso. No podrá contar con Álex Muñoz, sancionado, ni con el central Nélson Monte, con molestias físicas. También se quedan fuera por precaución el mediocentro Selvi y el portero Fernando Martínez, ambos todavía entre algodones y que causarán baja por precuación.