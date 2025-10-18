El Córdoba CF mide su mejor momento ante la potencia del Almería

Hablaba Iván Ania un par de fechas antes del partido que en el cruce de su Córdoba CF frente al Almería en El Arcángel, este domingo (18.30 horas), tocaría mucho tirar de concentración, de vigilancias y, sobre todo, aprovechar ese espaldarazo de confianza que ha recibido el bloque entre las últimas semanas, en las que prácticamente ha doblado todos sus guarismos a nivel clasificatorio: cuatro citas invicto, dos victorias consecutivas, ambas con portería a cero, y la sensación de que para alcanzar el resultado ya no hace falta rallar la perfección futbolística, ni siquiera intenterlo.

Y es que es la nueva versión del equipo dirigido por el asturiano uno de los planteles más en forma de toda LaLiga Hypermotion en esta fase de la temporada. Más pragmático, más eficaz, más solido... Los números hablan por sí solos. Si entre las cinco primeras jornadas el saldo era de cuatro goles a favor y la friolera de nueve encajados -cifras casi insostenibles para alcanzar la permanencia-, entre los cuatro duelos más recientes se ha dado la vuelta al asunto drásticamente: cinco dianas firmadas, es decir, solo una menos en una cita menos, pero habiendo reducido la sangría en portería hasta los tres tantos concedidos.

Buena parte de culpa de ese salto clasificatoria, hasta la actual decimotercera plaza, la tiene ese giro competitivo y mental, que se está apoyando fundamentalmente en la defensa. Solo tres puntos separan ya respecto a la zona con derecho a disputar la fase de ascenso, delimitada precisamente por los almerienses (15), mientras que el área de descenso se encuentra a otros tres, si bien con una amplia nómina de rivales que separan actualmente a los de Ania de ese peligroso decimonoveno puesto.

Un modelo adaptado

La conclusión es que el Córdoba CF ha encontrado la receta para volverse un equipo más adaptado a los tiempos que corren en el fútbol profesional. «Nos ha llegado el gol antes que el juego», ha sido uno de los eslóganes de los últimos encuentros, precisamente, ya fuera en el triunfo a domicilio ante el Zaragoza o en el cruce con la Cultural Leonesa en El Arcángel.

El caso es que los de blanquiverde llegan con la flecha hacia arriba antes de, probablemente, uno de los careos más esperados de la temporada. Y quiere desquitarse en él Ania de los sinsabores del pasado curso en este particular derbi andaluz (4-0 y 0-3, respectivamente) con una victoria de efecto que sirva de cara a un par de cuestiones: afianzar esa escalada en la tabla y mandar un aviso a navegantes frente a la plantilla más potente de toda la categoría de plata.

Los futbolistas del Córdoba CF se preparan para un entrenamiento, esta semana. / víctor castro

Se entiende, por tanto, que el plan del asturiano estará muy orientado a algunas de las claves que dio en su previa: solidez atrás, sin concesiones y con la chispa justa de mordiente para pescar en las dudas defensivas rivales. La gran incógnita estará en portería, tras la gran actuación de Marín ante los leoneses y el ahora regreso de Iker Álvarez después de su periplo con Andorra. Previsiblemente, será el ex amarillo el que vuelva a vestirse de corto bajo palos, aunque tampoco sería descabellado que fuera el almeriense quien tuviera otra cita más de continuidad en el once.

La zaga sí está más clara, con Carlos Isaac, Fomeyem, Alves y Vilarrasa reforzados con el último puñado de partidos. Y delante, la pareja que más peso está ganando es la formada por Isma Ruiz y Requena, o al menos la más equilibrada últimamente, mientras que Jacobo no se moverá de la zona de mediapunta, donde está siento diferencial.

Arriba, tampoco se esperá movimiento: repetirán Dalisson, Carracedo y Fuentes, con el segundo de esta tripleta como única pieza intercambiable, en favor o detrimento de un Kevin Medina que también podría aparecer por la ecuación.

Necesario será que todos esos engranajes anden finos frente al Almería, que llega también en forma después de amarrar diez de los últimos 12 puntos. Su plantilla no necesita presentación, con nombres como Arribas, Batipstao, Melamed, Embarba... aunque le faltará algo de pólvora sin Álex Muñoz, Selvi, Horta, Nélson y Fernando, que ninguno podrá estar presente en el primer gran choque andaluz para blanquiverdes y rojiblancos esta temporada. Y huele a «partidazo», como avisaban desde el lado visitante.