Córdoba CF-Almería: Saúl Ais Reig, árbitro del partido

El árbitro alicantino Saúl Ais Reig (Muro de Alcoy, 1985), perteneciente al colegio valenciano, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el décimo encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Almería en el El Arcángel (18.30 horas), con motivo de la jornada diez del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El colegiado, de 40 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas 13 temporadas, dos bajo el extinto formato de Segunda División B y otras 11, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 240 partidos, con un registro de 1.127 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 4,70 por partido- y 48 rojas -0,20-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 106 triunfos locales en el expediente, como contraste de 80 empates y 54 victorias visitantes.

La del domingo tampoco será la primera ocasión en la que Ais Reig arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras diez ocasiones. El balance resultante deja dos victorias blanquiverdes, dos empates y cinco derrotas. En la friolera de otros 19 encuentros ha pitado a los almerienses, que registran seis triunfos, ocho empates y cinco reveses bajo su dirección.

En el VAR estará el valenciano Iván Caparrós Hernández, de 35 años.