Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, y su aviso al Almería: "No tenemos miedo"

No es todavía el equilibrio perfecto. Falta ese punto exacto donde sensaciones y resultados caminen de la mano. Pero, por primera vez en lo que va de temporada, el Córdoba CF puede decirlo con cierta convicción: ha encontrado la fórmula para enderezar el rumbo y reencontrarse con la victoria. Dos triunfos consecutivos, ambos con la portería imbatida, avalan la recuperación del equipo de Iván Ania , que este domingo afronta una prueba ideal para ratificar ese crecimiento. Será frente al Almería, en El Arcángel, a partir de las 18.30 horas. «Sabemos de la dificultad, pero no tenemos miedo. Tenemos un estado de confianza mejor que el que teníamos hace cuatro semanas y eso se tiene que notar en el terreno de juego», apuntó el técnico asturiano tras la sesión de entrenamiento de este viernes.

Un rival complejo

Y es que el pasado duelo frente a la Cultural y Deportiva Leonesa supuso otro espaldarazo de confianza más que significativo para el plantel, que añadiendo la cita de fechas atrás ante el Zaragoza, más los empates en Anoeta y frente al Racing de Santander, ya acumula cuatro semanas consecutivas puntuando en Segunda. «Queremos ganar, evidentemente. Sabemos que una tercera victoria es difícil, dos seguidas en casa, es complicado. Tenemos que ser ambiciosos, creer que lo podemos conseguir», señaló.

Lo que llega, no obstante, es un conjunto indálico que un curso más se postula como claro aspirante al ascenso directo. Con la miel en los labios se quedó en el anterior, precisamente, y en este, aunque de forma algo errática tras un arranque convulso, también ha puesto la directa para engancharse a la zona cabecera de la tabla. Eso sí, la distancia es tan solo de tres puntos a estas alturas del campeonato: «Tiene jugadores de nivel Primera. Arribas, Embarba, Chirino, Melamed, el portero, los centrales... Tienen mucho músculo dentro con Baba y Lopy, más perfiles con más pie. Es una de las mejores plantillas y de los mejores equipos de la categoría, pero los dos estamos en la misma división. Es el segundo máximo goleador, con 18 goles, pero también lleva 16 en contra», analizó.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante un entrenamiento. / Víctor Castro

«Está claro que es uno de los grandes favoritos a conseguir el ascenso, el año pasado se quedaron en la primera ronda del play off. Es un equipo que colectivamente funciona mejor esta temporada. Sus partidos los giran mucho a que los de arriba tengan su día y puedan decidir. Como todos, tenemos virtudes y carencias. Será un partido abierto, tenemos que ser competitivos, agresivos, tener buena presión tras pérdida y vigilancias. Debemos tener mucha eficacia, nos van a exigir», insistió.

Ya cogieron los de Rubi la medida al cuadro blanquiverde durante el pasado curso, con dos marcadores realmente abultados como saldo: el 4-0 de la ida en el Power Horse y el 0-3 de la segunda vuelta, en casa. «Son temporadas distintas, jugadores distintos. Ellos han tenido muchos cambios, nosotros también. Está claro que la temporada pasada, en la ida hicimos muy buena primera parte, nos fuimos 0-0 al descanso y en la segunda fueron muy superiores. En el partido de la segunda vuelta, el primero después de las vacaciones, el partido estuvo condicionado por un penalti riguroso y una expulsión, de Calderón. Si tienes uno menos contra este perfil de equipos, te suele penalizar», indicó.

La elección en portería

En cuanto a protagonistas, directos o indirectos, Iván Ania también tuvo tiempo para repasar el estado de su plantilla. Bajas, lógicas, seguirán siendo tanto Juan María Alcedo como Adilson Mendes, mientras que el resto del plantel se presenta disponible para una cita que podría tener movimientos en el once, incluso desde la portería… «Es bueno, que podamos decir entre dos jugadores en una misma posición que estén rindiendo bien. El que juegue, que dé buen nivel y el que no, que esté preparado, que se revele ante esa situación y lo vea como oportunidad de crecer y hacerlo mejor. En ese sentido, somos un buen grupo, un equipo en el que van todos a una», indicó, sin desvelar sus cartas respecto a la próxima elección bajo palos, con Marín reforzado tras su actuación ante la Cultural e Iker Álvarez de vuelta después de zanjar su reciente periplo internacional con Andorra.