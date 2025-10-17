El Córdoba CF-Almería activa la alerta: más policía y controles por un derbi de alto riesgo

El regreso del Córdoba CF a la competición no será, ni mucho menos, un partido más. El conjunto blanquiverde recibe este domingo al Almería (18.30 horas, El Arcángel) en un derbi andaluz que ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. La decisión llega marcada por los graves altercados registrados en el anterior enfrentamiento entre ambos clubes, que derivaron en una batalla campal en la zona de la Plaza de Moreal, con múltiples detenidos e investigaciones extendidas incluso fuera de ambas provincias implicadas.

Seguridad reforzada en El Arcángel

Ante este escenario, el encuentro contará con un dispositivo policial ampliado y con medidas específicas orientadas a preservar la seguridad tanto dentro como en los alrededores del estadio. Los controles de acceso serán más exhaustivos, por lo que se recomienda a los aficionados acudir con suficiente antelación para evitar aglomeraciones en los tornos.

Entre las decisiones adoptadas destaca que no se venderán entradas físicas el mismo domingo, medida que busca limitar la concentración de seguidores en las taquillas. Además, la afición visitante quedará estrictamente ubicada en el sector 5 de Tribuna (anfiteatro), y el club se reserva el derecho de reubicar o expulsar a cualquier seguidor del Almería que se encuentre fuera de esa zona.

El despliegue policial, por su parte, será sensiblemente superior al habitual. El protocolo de los partidos de alto riesgo exige la coordinación entre cuerpos de seguridad para garantizar que los grupos de aficionados rivales no coincidan durante los desplazamientos ni en las inmediaciones del estadio.

En este caso, el conjunto indálico ha recibido una remesa de 400 entradas, a un precio único de 20 euros, y se prevé que los seguidores rojiblancos sean escoltados en todo momento desde su llegada a Córdoba hasta el acceso al recinto.

Un dispositivo policial escolta a la hinchada ultra blanquiverde en su desplazamiento al estadio. / Víctor Castro

Cesión de abonos y precios

El encuentro servirá también para estrenar la opción de la cesión del abono, que por vez primera esta temporada se encontrará habilitada. Así, los socios que decidan liberar su asiento podrán beneficiarse de un 40% del importe de la entrada vendida, que se destinará como saldo para la renovación del carné de la próxima campaña.

En cuanto al precio de las localidades, el club ha aplicado la tarifa más alta de entre las tres categorías establecidas en verano, con entradas que oscilan entre los 45 y los 65 euros. La venta comenzó el pasado martes y continuará en el horario habitual de taquillas hasta la jornada previa al partido: viernes y sábado, de 9.30 a 13.30 horas.

Qué implica un partido de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia es el órgano encargado de calificar un encuentro como de alto riesgo, tras analizar factores como la rivalidad entre clubes, la presencia de aficionados con antecedentes violentos o la existencia de incidentes previos. Una vez emitida la calificación, las autoridades y el club organizador deben aplicar el protocolo recogido en la Ley 19/2007 y en el Real Decreto 203/2010, que actúa como su reglamento.

Entre las obligaciones establecidas se incluyen el refuerzo de la seguridad en la venta y control de entradas, la separación física entre aficiones, la revisión exhaustiva de accesos y la prohibición de portar armas, bengalas o pancartas con mensajes violentos. También se impedirá la entrada a personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias.

Con todo ello, El Arcángel se prepara para vivir un domingo de máxima intensidad, en el que la emoción del fútbol compartirá protagonismo con un importante despliegue de seguridad. Todo con un objetivo claro: que el derbi sea recordado solo por lo deportivo.