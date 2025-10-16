Rubi ya prepara el derbi andaluz contra el Córdoba CF

El Almería ya ha empezado a preparar el choque ante el Córdoba CF del próximo domingo. El conjunto almeriense regresó este miercoles a los entrenamientos tras su victoria del pasado sábado por 4-2 contra el Real Zaragoza.

Este miércoles se incorporaron al trabajo con el resto del grupo tres de los cuatro jugadores que han estado compitiendo con sus selecciones, en concreto Bruno Iribarne (España Sub-21), Perovic (Montenegro) y Dzodic (Serbia Sub-21). Soko, que ha jugado con Camerún, se espera que ya entrene este jueves. También se ejercitaron este miércoles Salvi, que se quedó fuera de la convocatoria del pasado sábado por unos problemas musculares, y Nelson Monte.

Dos bajas confirmadas tiene en principio el Almería. Álex Muñoz no podrá jugar al tener que cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. Tampoco estará disponible André Horta, en su caso por sufrir una lesión muscular en el cuádriceps derecho, dolencia que le mantendrá al menos dos semanas lejos del terreno de juego. Horta sufrió la lesión en el último entrenamiento previo al duelo contra el Real Zaragoza.

La trayectoria almeriense

El bloque almeriense entrenará tres veces más antes de viajar el mismo domingo por carretera con dirección a Córdoba. El resto de los entrenamientos de la semana los hará a puerta cerrada. El Almería es uno de los conjuntos que se encuentra en la zona de promoción de ascenso, ya que ocupa el sexto lugar con 15 puntos, tres más que la escuadra cordobesa.

A Córdoba llegará inmerso en una racha positiva de cuatro partidos sin conocer la derrota, una etapa de la temporada en la que ha derrotado como local al Sporting (2-1) y al Real Zaragoza (4-2) y como visitante a Las Palmas (0-1). También ha empatado en las últimas semanas en Riazor frente al Deportivo (1-1). Su única victoria de la Liga como visitante la consiguió el pasado 24 de agosto en la segunda jornada en un duelo contra la Cultural Leonesa (0-1).