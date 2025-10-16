Isma Ruiz: “Prefiero el resultado antes que el juego”

El centrocampoista del Córdoba CF Isma Ruiz atendió a la prensa antes del acto organizado en la tienda de Movistar de Las Tendillas. El jugador blanquiverde ve con optimismo el momento que vive su equipo, ahora que ha encadenado cuatro partidos sin conocer la derrota, pues señala que “ahora llevamos dos victorias consecutivas, que sean muchas más. Este fin de semana tenemos otro partido complicado, donde tenemos que sumar tres puntos, y en fin, seguir en esta dinámica, en esta línea positiva que hace que el equipo se refuerce más, tenga más confianza y salgan mejor las cosas”.

El conjunto blanquiverde ha encontrado antes los puntos que el resultado. Isma Ruiz, puestos a elegir, asegura que “prefiero el resultado antes que el juego, porque sumando los tres puedes clasificarte arriba en la clasificación”.

El bloque blanquiverde ya tiene la cabeza puesta en el choque contra el Almería. Isma Ruiz ve el partido “complicado, pero con nuestra gente, en casa, somos muy fuertes. Así que vamos a por los tres puntos”.

El sustituto de Álex Sala

El técnico del equipo, Iván Ania, reconoció el pasado lunes que todavía no ha encontrado al jugador que aporte lo que le daba al Córdoba CF el centrocampista Álex Sala, ahora en el Lecce de la Serie A. Sobre Sala opina que “ha sido un compañero al que le he tenido mucho cariño y aprecio, pues he jugado muchos partidos con él, pero, bueno, ahora hay bastantes compañeros que en su reflejo también van a cumplir en su puesto”.

Dani Requena ha sido la pareja de Ruiz en los últimos partidos en la zona de creación del centro del campo. Con el jugador llegado del Villarreal B, granadino como él, se encuentra cómodo porque “es un tío trabajador, hacemos una buena dupla. Lo que se le está pidiendo lo está haciendo. Me llevo muy bien con él”.

Los goles a balón parado han empezado a llegar al fin, ahora con tantos en córners. Isma Ruiz señala que no han incidido en las últimas semanas más en esta cuestión con respecto a otras, pues apunta que “nosotros no solemos ser un equipo de estrategia, pero la verdad es que los goles están llegando de estrategia, que al final hace que sumemos de tres en tres. El gol como sea, si es balón parado o en juego, ya llegarán también en juego, como nosotros sabemos jugar”.

Las rotaciones en el centro del campo

Iván Ania no ha parado de mover el centro del campo desde el inicio de la temporada. Isma Ruiz ve que “la verdad se está rotando a bastante gente en el mediocampo, pero también pienso que somos bastantes medios centros, donde tiene el técnico varias varios jugadores a elegir, lo que al final es complicado para el míster. Podemos decir con orgullo que tenemos un equipo con tanto futbolista bueno en el mediocampo y no sabe a quién elegir”.

Isma Ruiz es el único jugador fijo del centro del campo desde el inicio de la Liga. El granadino se ve hasta el momento “muy fuerte ahí, en el mediocampo, donde el míster me pide las cosas. Yo intento hacerlas, y ahí se demuestra la confianza que tiene el míster en mí”.