Actualidad blanquiverde
Isma Ruiz y Kevin Medina reúnen a más de 300 aficionados del Córdoba CF en el acto que Movistar organiza en Las Tendillas
Los dos jugadores del conjunto blanquiverde firman autógrafos durante más de una hora en la tienda que la empresa de ámbito nacional posee en el centro de la ciudad
La tienda Movistar de la Plaza de Las Tendillas acogió un acto de acercamiento a los aficionados al Córdoba CF, cuyos protagonistas fueron los jugadores Isma Ruiz y Kevin Medina. Más de 300 seguidores del equipo blanquiverde no faltaron a la cita.
El centrocampista granadino y el atacante malagueño atendieron a los medios de comunicación y firmaron autógrafos durante más de una hora a los centenares de socios y simpatizantes del club allí presentes.
Sorteo de entradas para el choque ante el Deportivo
Paralelamente, Movistar ha anunciado que sorteará unas entradas dobles para ver en directo el partido Córdoba CF-Deportivo, un encuentro que precisamente este jueves ha anunciado LaLiga que tendrá el domingo, 16 de noviembre a las 18.30 horas. Para entrar en el sorteo hay que rellenar el formulario en este enlace.
