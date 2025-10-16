Córdoba CF: ¿buscar un jugador o una identidad?

No dejaron de ser llamativas las declaraciones de Iván Ania, el pasado lunes, tras la finalización del encuentro entre el Córdoba CF y la Cultural y Deportiva Leonesa, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (1-0).

Buenos números, poco fútbol

Está claro que en este Córdoba CF las sensaciones y el fútbol van por un camino y los números por otro. Cuatro partidos invicto, dos porterías a cero consecutivas, ocho puntos de los últimos 12 puestos en juego, a tres puntos de las eliminatorias de ascenso a Primera y 238 minutos con la portería imbatida. Además, el último gol encajado fue en propia puerta, aquel de Sergi Guardiola en Anoeta, por lo que si sólo se observan los números, que es lo que realmente importa, el momento es casi de dulce.

Iván Ania durante el partido entre el Córdoba CF y la Cultural Leonesa en El Arcángel. / Manuel Murillo

Otra cosa es lo que se ha vendido y lo que se pretende vender para mantener la coherencia del discurso. Obviamente, hay que mejorar el juego de este Córdoba CF. Porque si los números están ahí, la imagen que transmite el equipo no puede ser obviada. Iván Ania es consciente de todo. Tanto, que cayó en una clara incongruencia -no es la primera, ni mucho menos- al término del encuentro contra el equipo leonés. Fue comentario generalizado el gesto del ovetense cuando su equipo había logrado su segundo triunfo consecutivo. No encajaba esa cara tan seria, casi de tristeza, con la que mostraban los aficionados al salir de El Arcángel. El técnico del Córdoba CF aseguró que uno de los motivos para el nivel tan bajo en el juego que muestra su equipo se debe a que le está «costando encontrar al hombre que sustituya a Álex Sala. Un hombre que te mueva al equipo, haga desplazamientos de banda a banda y te desatasque el juego con una conducción. Tengo que encontrar el sustituto y lo estoy buscando. Pensar en él es perder el tiempo, hay que buscar alternativas y soluciones».

Sin Álex Sala, nada

A alguno le sorprendió esa manifestación, a pesar de que otros advirtieron hace ya semanas que este Córdoba CF sufría ese problema. Y otros no menos importantes. Pero la ausencia del hoy jugador del Lecce era uno de ellos. Lo que sorprendía a esos mismos que advertían sobre el adiós de Sala fue la manifestación del propio Iván Ania, el pasado 23 de agosto, cuando el Córdoba CF anunció el traspaso del jugador: «Durante todo el verano o incluso cuando acabó la temporada pasada, todos pensábamos en la posibilidad de que pudiera salir Álex Sala», aseguró el ovetense, que también afirmó que «la dirección deportiva se cubrió pensando en esa posible salida. Pensábamos a lo mejor que iba a ser en verano, que ni siquiera iba a empezar la pretemporada, pero bueno, surgió ahora en la última semana el tema y creo que nos hemos cubierto. Tenemos varios jugadores en esa posición que pueden sustituirle».

Álex Sala intercepta un balón durante el encuentro entre la Atalanta y el Lecce. / Anza e Marco Lezzi / Lecce

Entre unas declaraciones y otras apenas transcurrieron 51 días. En las primeras, «tenemos varios jugadores en esa posición que puede sustituirle», «todos pensábamos en la posibilidad de la salida de Álex Sala» y «creo que nos hemos cubierto». En las segundas, «está costando encontrar al hombre que sustituya a Álex Sala». Entre medias, llegó Dani Requena para sustituir al centrocampista catalán y, a pesar de tener a Pedro Ortiz o a Theo Zidane, en el último día de mercado, y ante las dudas, se trajo a Jan Salas.

Es obvio que Álex Sala fue un jugador importante para el Córdoba CF. La pasada temporada fue el quinto jugador con más titularidades (32), sólo por detrás de Carlos Marín (40), Carracedo (38), Isma Ruiz (35) y Albarrán (33), empatado con Antonio Casas (32) y justo por delante de Jacobo (30). Sin embargo, también hay que recordar que, de entre ellos, fue el más sustituido. El hoy jugador del Lecce tan sólo completó 13 de aquellos 32 partidos: menos que Marvel (18) y menos -ojo- que Calderón (22). Es más, incluso Adrián Lapeña, que fue traspasado en enero al CSKA Sofía, completó más partidos, 16, que Álex Sala. Es decir, la importancia del centrocampista era indudable, al igual que también estaba claro que Ania elegía durante no pocos partidos mejores alternativas al concurso del catalán.

Y entre esas alternativas estaban, por ejemplo, Theo Zidane o Pedro Ortiz. Este último, señalado tanto por él como por el club como «oportunidad de mercado», ya que era «un futbolista de otra categoría», superior. Además del balear y el francés, Ania cuenta esta temporada con Salas y Requena, sin olvidar a Dalisson. Equivocarse en un jugador es posible. Incluso en dos. Pero, ¿en cuatro? Aún se escuchan los ecos de los que aseguraban que sustituir a Diarra sería imposible y que el Córdoba CF sufriría en Segunda sin uno de los pilares del ascenso.

Además, el técnico del Córdoba CF vuelve a incidir como clave en la vertiente ofensiva o de creación de su equipo y no en otra que sigue preocupando, y con razón, a un sector no pequeño de los seguidores. No es casualidad que el mejor jugador de su equipo en el último mes, en los últimos cuatro partidos, haya sido el portero: en tres, Iker Álvarez, y en el duelo ante la Cultural, Carlos Marín. Tampoco es casualidad que él mismo esté tan esperanzado en que Alberto del Moral vaya haciéndose hueco en el once titular para intentar ofrecer un mejor balance defensivo a su Córdoba CF. La imagen de un equipo frágil en lo defensivo sigue viéndose en El Arcángel. Mientras que consigue asentar a ese relevo de Sala -ha probado todo sin dar continuidad a nada: Ortiz, Theo, Requena, Salas, de nuevo Requena…-, le ayudaría a ganar tiempo lograr un equipo que transmita seguridad y aplomo atrás. Llámenme clásico, pero siempre escuché que los equipos se construyen desde atrás hacia adelante. Y algo me dice que a El Arcángel le preocupan más las dudas defensivas que muestra el equipo que su falta de fútbol que, por otra parte, también es evidente.