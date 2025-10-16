Almería, prueba de carga a la racha del Córdoba CF

El Córdoba CF afrontará este domingo (18.30 horas) en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel el segundo de los dos partidos consecutivos como local que el calendario le había deparado, con el primero de ellos saldado con triunfo, el pasado lunes, ante la Cultural Leonesa (1-0).

Hace unos días, en estas mismas páginas se recordaba que en pocas ocasiones, muy pocas, el feudo ribereño ha celebrado dos victorias seguidas en semanas consecutivas cuando el calendario ha querido que el equipo repitiera en casa sin pasar antes por ningún desplazamiento a domicilio.

Dos victorias seguidas, el reto

De hecho, desde que arrancó el presente siglo, el combinado cordobés apenas ha sido capaz de encadenar dos victorias consecutivas como local en Segunda División en cinco ocasiones, una en los últimos 20 años. El último precedente positivo en el fútbol profesional se remonta a la temporada 2011-12, con la segunda etapa de Paco Jémez en el banquillo de El Arcángel. Entonces, el Córdoba CF cerró la Liga enlazando dos victorias ante Cartagena y Murcia en su feudo, en las antepenúltima y penúltima jornadas, un doble triunfo que sirvió para certificar su billete al play off de ascenso. Antes de aquello, hay que retroceder más de una década: en la 2003-04, con Miguel Ángel Portugal, los blanquiverdes lograron derrotar de forma consecutiva a Cádiz y Salamanca como anfitriones.

Nico Melamed, ante Carracedo en El Arcángel, el pasado enero. / A.J. GONZÁLEZ

Ahora, el Córdoba CF de Iván Ania tiene ante sí el reto de equiparar el dato a aquel equipo de Paco Jémez, hace ya casi tres lustros, pero lo más importante es mantener la actual racha del conjunto blanquiverde, que se mantiene invicto en las úlltimas cuatro jornadas. Desde aquella triste derrota en Andorra (3-1), el Córdoba CF salvó un empate casero ante el Racing de Santander (2-2), volvió a sumar un punto en Anoeta, ante la Real Sociedad B (1-1), venció por la mínima en el Ibercaja Estadio al Zaragoza (0-1) y el pasado lunes volvió a ganar con marcador ajustado ante la Cultural (1-0) en El Arcángel. Ocho puntos sobre 12 en disputa que han hecho alejarse al equipo de Iván Ania del descenso y que, además, han dejado un guarismo de 238 minutos de Liga sin encajar ningún gol, desde el recibido en Anoeta que, precisamente, fue en propia puerta, obra de Sergi Guardiola.

Incipiente construcción

Aunque bien es cierto que las sensaciones no son las mejores y que el juego dista mucho del nivel de la plantilla y del juego visto en algunos encuentros de la pasada temporada, lo cierto es que el once titular y ese propio juego del conjunto blanquiverde parece ir construyéndose, muy lentamente. El último partido dejó claro que Ania cuenta con dos porteros, ya que si Iker Álvarez fue su mejor jugador en las tres jornadas precedentes, ante los leoneses fue Carlos Marín el más destacado del equipo. Rubén Alves parece mejorar físicamente de forma progresiva, aportando serenidad a una zaga falta de ella, Alberto del Moral ya tuvo minutos junto a Isma Ruiz, Carracedo dejó algún detalle que recordó vagamente al de la pasada temporada y Adri Fuentes confirmó que es una opción más que válida para el ataque y, de hecho, fue el autor de la victoria.

Theo Zidane y Lopy, en el encuentro de la pasada temporada. / A.J. GONZÁLEZ

Pero la racha del Córdoba CF, siendo buena, no deja de mostrar que también se logró ante equipos con problemas graves (léase Zaragoza, que destituyó`una semana después a su técnico) o con reajustes (Cuco Ziganda llegó a la Cultural hace una quincena), sin olvidar que el filial donostiarra, como recién ascendido, está llamado a pelear hasta el final por la salvación.

El domingo visita El Arcángel un Almería que es todo un reto para el Córdoba CF. El equipo de Rubi es el único de Segunda, junto al Racing de Santander, que nunca ha dejado su marcador a cero. Es decir, hasta ahora, siempre anotó el equipo indálico en las nueve jornadas disputadas y, de hecho, en dos de ellas llegó a anotar cuatro goles.

Además, el conjunto rojiblanco es el segundo máximo goleador de la categoría, con 18 tantos, sólo superado por el Racing (22), y por delante del Deportivo (17) y del Albacete y la Real Sociedad B (14). Además, el Córdoba CF deberá estar atento a la frontal del área, ya que el Almería, con cinco tantos, es el que más goles logra desde fuera del área en Segunda, y el que más prueba, ya que lidera la estadística de lanzamientos sobre portería contraria, con 122 disparos, a más de 13 por encuentro de media.

Y en esa capacidad realizadora rojiblanca mucho tienen que ver Adrián Embarba y Sergio Arribas. El primero ya lleva cinco goles anotados, a uno del pichichi de la categoría, el exblanquiverde Andrés Martín, con seis, mientras que Arribas suma cuatro tantos. Por lo tanto, ambos representan el 50% del caudal ofensivo del Almería, que llegará al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para realizar toda una prueba de carga al edificio como equipo que intenta construir Iván Ania con su Córdoba CF.