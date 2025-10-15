El sello de los jugadores del Córdoba CF Iker Álvarez y Marcelo Timorán con sus selecciones

El Córdoba CF regresará este jueves al trabajo, tras un día de descanso, para empezar a preparar el encuentro que el próximo domingo a las 18.30 horas disputará contra el Almería. Para entonces contará de nuevo con sus dos jugadores internacionales, el portero andorrano Iker Álvarez y el lateral izquierdo boliviano Marcelo Timorán.

Iker Álvarez

El guardameta es un fijo con la selección de Andorra, con la que juega como titular desde hace varios años. También en esta ventana de selecciones ha contado para su seleccionador, Koldo Álvarez, que lo ha mantenido en el campo durante los 180 minutos.

Un valioso punto ante Estonia

La selección andorrana ha sumado un empate y una derrota en estos últimos días en los partidos de la fase de clasificación del Mundial 2026 que ha disputado. Inicialmente empató a dos tantos ante Letonia en un partido que afrontó como visitante en Riga. El punto fue el primero logrado por una selección que no suele llevarse muchas alegrías al defender a un país pequeño en población. Moisés San Nicolás e Ian Oliveira marcaron los tantos de la selección andorrana.

Andorra perdió a continuación por 1-3 contra Serbia, una selección que se está jugando clasificarse para la repesca del Mundial. Tras estos resultados, Andorra cierra la clasificación del Grupo K de la zona europea con un punto, en un grupo en el que Inglaterra ya se ha clasificado para el Mundial tras sumar un pleno de 18 puntos en 6 partidos. Tras el conjunto inglés se encuentran Albania, la gran sorpresa, con 11 puntos, Serbia (10), Letonia (5) y Andorra (1).

Iker Álvarez regresará ahora a los entrenamientos del Córdoba CF para pelear de nuevo por la titularidad con Carlos Marín. Los dos han hecho méritos en las últimas semanas para ocupar dicho puesto. El andorrano firmó tres grandes encuentros antes de irse con su selección y Carlos Marín ha rendido también a un nivel muy alto tras su marcha.

Iker Álvarez, con la selección de Bolivia. / CÓRDOBA

Marcelo Timorán

Marcelo Timorán no para de acumular alegrías en las últimas semanas. El jugador del Córdoba B, primero empezó a entrar en las convocatorias de Iván Ania, aprovechando la lesión de Juan María Alcedo y la ausencia por problemas personales de Carlos Albarrán. A continuación amplió su contrato con la entidad blanquiverde hasta el 2028. Posteriormente le llegó el estreno con el primer equipo en la victoria por 0-1 en el campo del Real Zaragoza. Un total de 34 minutos disputó en el Estadio Ibercaja, en los que cumplió con su misión de tapar la banda izquierda.

El estreno del boliviano contra Jordania

El boliviano ha debutado ahora con la selección absoluta de su país. El lateral zurdo fue convocado por primera vez por Óscar Villegas, seleccionador del conjunto boliviano, para afrontar dos encuentros amistosos en territorio europeo, ante Jordania y Rusia. El estreno como internacional le llegó en el primero de los dos partidos, jugado contra Jordania en Estambul. El boliviano entró al campo en el minuto 65, sustituyendo a Lucas Leonidas Chávez (Volta Redonda, Brasil), y en poco más de media hora dejó detalles de talento, velocidad y compromiso, ayudando a los verdes a mantener un dominio que acabó traduciéndose en un triunfo sobre la bocina. El único tanto del encuentro lo firmó Robson Matheus, asistido por Diego Medina, certificando así la victoria en su primera parada del viaje. Posteriormente no saltó al campo en la derrota por 3-0 de Bolivia ante Rusia en Moscú.

Timorán, nacido en Oruro hace 19 años, apenas lleva 15 meses en el Córdoba CF, al que llegó procedente del Séneca CF. Primero empezó a jugar con el Juvenil A de División de Honor, aunque pronto empezó a entrar en los planes del filial de Tercera RFEF. Ahora cuenta también para Iván Ania en las convocatorias del primer equipo, por lo que su futuro no puede ser más prometedor.

Los próximos partidos de Andorra y Bolivia

Las selecciones volverán a competir de nuevo en el mes de noviembre. Andorra recibirá el 13 de noviembre a las 20.45 horas a Albania en otro partido clasificatorio para el Mundial 2026. Posteriormente jugará el 17 de noviembre a las 18.00 horas ante Finlandia en Tampere. Bolivia afrontará dos amistosos en Asia, el 14 de noviembre frente a la República de Corea y cuatro días más tarde contra Japón en Tokio. De repetir convocatoria Iker Álvarez y Marcelo Timorán, se perderían el partido Córdoba CF-Deportivo del fin de semana del 16 de noviembre.