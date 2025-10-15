La búsqueda del sustituto de Álex Sala en el Córdoba CF

El Córdoba CF va con el paso de las semanas enderezando el rumbo en la Liga Hypermotion de fútbol. Cuatro partidos sin perder y dos encuentros seguidos con la portería a cero han sacado al conjunto blanquiverde de la zona de descenso. Aunque las sensaciones no hayan sido las mejores, lo cierto es que el bloque cordobés no encaja goles, gracias a lo cual ha empezado a sumar encuentros sin perder.

El juego en el centro del campo no acaba sin embargo de convencer, ni al técnico, Iván Ania, que reconoció tras la victoria del pasado lunes ante la Cultural y Deportiva Leonesa que “me está costando encontrar el hombre que sustituya a Álex Sala, esa es la realidad. Al final todos teníamos claro que Álex Sala era el que movía el equipo y ahora se está demostrando. Nos falta ese jugador que haga un desplazamiento de 50 metros de banda a banda, que te desatasque una presión buena del rival con una corrupción, con un dejar de correr», señaló.

«Esa situación para mí fue inesperada, porque una vez que ya pasa la pretemporada y ves que no sale, juega la primera jornada y piensas que va a continuar y de repente se va, tengo que encontrar su sustituto y esa es la realidad. Está jugando Isma, ahora estamos jugando más con un media punta pero necesito ese jugador que me genere el juego que me generaba Álex Sala, pero estoy en búsqueda de él. Si hubiese tenido toda la pretemporada con esa idea me hubiese dado tiempo a lo mejor, ahora estoy en dos raíces», finalizó.

La marcha de Sala

La realidad es que Álex Sala hizo la pretemporada. Pese a que en un primer momento parecía que se iba a ir del club –no fue alineado en algunos encuentros de la pretemporada-, lo cierto es que al final inició la Liga, siendo titular en la derrota de la primera jornada en el campo del Sporting de Gijón (2-1). Cuando ya en el club creían que se iba a quedar, de pronto saltó a la palestra la oferta del Lecce de la Seria A italiana que provocó que se marchara el pasado 24 de agosto, una semana antes del cierre del mercado en Europa para traspasos entre clubes.

Desde el adiós de Sala, Iván Ania no ha parado de buscar un jugador de centro del campo que acompañe a Isma Ruiz en el once inicial en la labor de crear juego para llegar con criterio con el balón a la zona de ataque.

Isma Ruiz, en el partido frente al Sporting de Gijón. / Aurelio Florez

Pedro Ortiz

Pedro Ortiz ha sido la opción más utilizada en el equipo titular, ya que ha entrado en el once en cinco ocasiones, pese a que su puesto teórico no es el de Álex Sala. El balear ha ido entrando y saliendo en las alineaciones. Nunca ha llegado a disputar al completo los partidos. Pese a que en general ha cumplido, no ha acabado de brillar todavía en sus apariciones con la casaca blanquiverde. Un total de 281 minutos ha disputado.

Dani Requena

Dani Requena vino a Córdoba el pasado verano, precisamente para sustituir a Álex Sala, en esos momentos con el barcelonés todavía en el club, pero ante la posibilidad real que entonces ya había de que se pudiera marchar. El granadino ha saltado al campo en ocho partidos, aunque cuatro de ellos desde el inicio. Precisamente, empezó a jugar en la segunda jornada, justo el primero sin Álex Sala en el club. Desde la segunda jornada ha gozado de minutos en todos los partidos. Sin llegar a brillar, sí ha ido mejorando en su rendimiento con el paso de los choques y de las semanas. Ania lo ha premiado alineándolo de inicio en los dos últimos encuentros.

Jan Salas

Otro de los jugadores llamados jugar en la posición de Álex Sala es Jan Salas, una joven promesa que llegó al Córdoba CF cedido por el Mallorca el último día del mercado. Hasta el momento ha sido utilizado en dos choques, en uno de ellos como titular. Ha saltado al campo en un total de 90 minutos.

Isma Ruiz

Isma Ruiz se ha mantenido en esta campaña como el valor seguro en la zona de creación del campo. Todos los partidos los ha jugado hasta el momento, siempre como titular. Ocho de los nueve encuentros los ha jugado completos. Los 807 minutos que acumula a día de hoy lo sitúan como el segundo jugador más utilizado de la plantilla, solo por detrás del central Fomeyem (810).

Pese a todo, el centro del campo del Córdoba CF no es de la pasada campaña. Era en la campaña 24-25 uno de los mejores equipos de la Liga en esa zona del campo. Ahora sin embargo tiene todavía trabajo por delante Ania para encontrar el equilibrio en el juego en esa zona del campo.