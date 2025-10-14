El Córdoba CF rompe su maldición más curiosa: primer triunfo en lunes en Segunda

Entre otras cuestiones, lecturas y circunstancias, la reciente victoria del Córdoba CF ante la Cultural y Deportiva Leonesa (1-0) trajo mucho más que tres puntos y un importante refuerzo moral al bloque liderado por Iván Ania... Supuso también el fin de una vieja maldición: los blanquiverdes nunca habían ganado un lunes en Segunda División. Tuvieron que pasar once partidos para que, por fin, llegara ese primer «lunes feliz» del cuadro cordobés en el fútbol de plata. Hasta ahora, según los datos del estadístico Álvaro Vega (@LigaenNúmeros en X), el balance era demoledor: once intentos sin éxito, con algunas goleadas adversas de por medio.

Once lunes después

El curioso registro se remonta a la temporada 1969-70, justo un año después del descenso desde Primera División, con Ignacio Eizaguirre en el banquillo. Aquella noche inaugural en lunes dejó un marcador sonrojante: 6-1 frente al Ilicitano.

Después, el cuadro cordobés desapareció de esa franja horaria durante más de cuatro décadas. Hubo que esperar hasta la 2009-10 para otro episodio, y el desenlace fue similar: 4-0 en contra en el Rico Pérez ante el Hércules. La historia se repitió al curso siguiente con la derrota por 2-1 frente al Alcorcón en Santo Domingo, en una campaña que acabaría con sufrimiento y una permanencia casi agónica.

De hecho, el primer punto en lunes no llegó hasta la temporada 2012-13, en un empate sin goles frente al Murcia en la Nueva Condomina, además en la jornada inaugural. A partir de ahí, el calendario volvió a dar tregua durante más de una década, en la que el club atravesó incluso sus años por Segunda RFEF y Primera Federación.

Vilarrasa protege la posesión ante la presión de dos rivales en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Fue en su regreso al fútbol profesional, la pasada campaña 2024-25, cuando el Córdoba CF volvió a tropezar con los lunes: hasta cinco veces jugó en esa fecha, casi todas en la primera vuelta. Empató con el Burgos (2-2), cayó en Elche (3-1), repitió derrota en Huesca (4-1), volvió a empatar en Zaragoza (1-1) y tampoco pudo cerrar el maleficio con un 1-2 adverso ante el Mirandés en El Arcángel.

Otros dos este curso

En la presente temporada, los de Iván Ania ya habían tenido otro lunes de estreno: la visita al Sporting en El Molinón, saldada con derrota (2-1). Fue ese el séptimo revés en este expediente particular, al que el octavo se añadió inmediatamente después, concretamente en la siguiente jornada, con el duelo ante la UD Las Palmas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (1-3). No fue hasta siete fechas después del calendario de LaLiga Hypermotion cuando se pudo maquillar al estadística, dejando el balance actual en los siguientes términos: ocho derrotas, tres empates y, aunque parezca poco, por fin una victoria.