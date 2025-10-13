En Directo
Fútbol | 9ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Córdoba CF-Cultural y Deportiva Leonesa
Los de Iván Ania reciben a un cuadro leonés al alza con el objetivo de enlazar su segunda victoria consecutiva en Liga
El Córdoba CF regresa al calor de El Arcángel este lunes a partir de las 20.30 horas. Lo hará frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, su primer rival en casa tras dos semanas de periplos a domicilio frente al que los de Iván Ania pretenden enlazar la segunda victoria consecutiva, tras hace apenas una jornada superar al Real Zaragoza en el Ibercaja Stadium. Al alza se presenta el conjunto cazurro, que desde la llegada de 'Cuco' Ziganda a su banquillo encadena una victoria y un empate en dos partidos, por lo que no lo pondrá fácil.
Calienta el Córdoba CF
¡Ya salta a calentar el Córdoba CF al verde del Bahrein Victorious Nuevo Acángel!
Once titular de la Cultural
Y por aquí el once de José Ángel Ziganda en la Cultural:
Edgar Badía, Rodri Suárez, Diego Collado, Manu Justo, Luis Chacón, Bicho, Rubén Sobrino, Hinojo, Víctor García, Thiago Ojeda y Matia Barzic.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! Estos son los once elegidos por Iván Ania:
Carlos Marín estará bajo palos, junto a Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves y Vilarrasa en línea defensiva. En la medular la dupla la compondrán Isma Ruiz y Requena, con Jacobo González ubicado en la zona del enganche. Después, Dalisson y Carracedo se repartirán las bandas, con Adrián Fuentes en punta.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque que arranca a partir de las 20.30 horas en El Arcángel entre el Córdoba CF y la Cultural y Deportiva Leonesa. Llegan al alza los dos conjuntos, sobre todo en clave local. Y es que los de Iván Ania llegan de conquistar su primer triunfo a domicilio hace apenas una semana, en el asalto al Ibercaja frente al Zaragoza (0-1). Anteriormente, otros dos empates fueron su saldo, por lo que los pupilos del asturiano enlazan tres encuentros consecutivos puntuando por vez primera en lo que va de campeonato. Por su parte, los cazurros también aparecen entonados: tras la llegada de Cuco Ziganda a su banquillo, hace dos jornadas, han logrado superar al Valladolid en el José Zorrilla y empatar con el Albacete en el Reino de León. ¡Tenemos partidazo!
- Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: 'Menú por 10 euros
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los días de regreso de las hermandades a sus templos
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- El Magno Vía Crucis une a Córdoba y su provincia
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
- Feria de Córdoba 2026: las casetas tendrán que bajar los decibelios y poner solo música tradicional de 13 a 17 horas