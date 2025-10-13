Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 9ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Córdoba CF-Cultural y Deportiva Leonesa

Los de Iván Ania reciben a un cuadro leonés al alza con el objetivo de enlazar su segunda victoria consecutiva en Liga

A.J.González Córdoba Entrenamiento CF CCF Iván Ania

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF regresa al calor de El Arcángel este lunes a partir de las 20.30 horas. Lo hará frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, su primer rival en casa tras dos semanas de periplos a domicilio frente al que los de Iván Ania pretenden enlazar la segunda victoria consecutiva, tras hace apenas una jornada superar al Real Zaragoza en el Ibercaja Stadium. Al alza se presenta el conjunto cazurro, que desde la llegada de 'Cuco' Ziganda a su banquillo encadena una victoria y un empate en dos partidos, por lo que no lo pondrá fácil.

