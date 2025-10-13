Sigue en directo el Córdoba CF-Cultural y Deportiva Leonesa

Once inicial del Córdoba CF

¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! Estos son los once elegidos por Iván Ania:

Carlos Marín estará bajo palos, junto a Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves y Vilarrasa en línea defensiva. En la medular la dupla la compondrán Isma Ruiz y Requena, con Jacobo González ubicado en la zona del enganche. Después, Dalisson y Carracedo se repartirán las bandas, con Adrián Fuentes en punta.