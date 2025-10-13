Iván Ania, tras la victoria ante la Cultural: "No podemos terminar sufriendo"

El Córdoba CF empieza a levantar el vuelo. Los blanquiverdes encadenaron su segunda victoria consecutiva tras imponerse por la mínima a la Cultural Leonesa (1-0) en un partido trabajado y decidido al filo del descanso. El gol de Adri Fuentes, justo antes del entretiempo, bastó para sellar un triunfo que refuerza la confianza del equipo y confirma la mejoría de los de Iván Ania, que supieron mantener la ventaja y volver a dejar su portería a cero en El Arcángel. «Era importante conseguir estos puntos y subir un escalón en la clasificación. El balance del partido es positivo porque ganamos, pero hay muchas cosas que debemos mejorar. No podemos terminar sufriendo. Tuvimos situaciones en el juego para haber hecho varios goles que no las culminamos. Al final acabas sufriendo un poco y esa sensación no es buena, pero lo que sí son buenos son los tres puntos conseguidos», expuso el entrenador oventense.

Un Córdoba CF en alza

El Córdoba CF logró la victoria tras un partido con altibajos, en el que combinó momentos de buen juego y resistencia para asegurar los tres puntos. «Cuesta ganar los partidos y a veces ganas siendo mejor y con buen juego. Y otras veces tienes que ganar de otra manera. Hoy creo que pasamos por momentos buenos en el partido, sobre todo al principio del primer tiempo, al principio de la segunda parte hubo buenos momentos, pero el no haber hecho ese segundo gol, siempre tienes ese miedo a cometer un error y que te pueda penalizar. Pero al final conseguimos lo que pretendíamos, que era la victoria, y por ello estoy contento», indicó.

«Defendimos bien el área, ellos al final ya acumulaban muchísima gente en área. Quizás nos faltó defender mejor las situaciones de banda, las situaciones de centro lateral. Tanto en la primera parte como en la segunda nos sacaron demasiados centros. Estábamos muy lejos del extremo que era normalmente el que centraba y quería que estuviéramos más cercapara que no pudieran sacar esos centros laterales, especialmente al final del partido en el que ellos ya la desesperada iban con mucha gente al área. Fomeyem y Rubén creo que lo defendieron bien, más el lateral del lado contrario» analizó.

Titularidad de Carlos Marín

Carlos Marín recuperó la titularidad después de tres partidos y aprovechó su oportunidad con una actuación sólida ante la Cultural Leonesa. Su buen rendimiento bajo palos refuerza su candidatura para mantener el puesto en el próximo compromiso del Córdoba CF. «Tenemos dos buenos porteros. Hoy Carlos fue clave. Eso creo que es muy bueno, que tengamos dos porteros que jueguen. Tienes la garantía de que van a estar bien, que van a aportar. Es un problema, pero un buen problema. Lo fastidioso sería al contrario, que tuvieras dos porteros malos, pero tener dos porteros buenos creo que es un buen problema», afirmó.

Continuidad en el juego

Pese a la victoria, el Córdoba CF sigue sin encontrar el ritmo de juego que busca. «Me está costando encontrar el hombre que sustituya a Álex Sala, esa es la realidad. Al final todos teníamos claro que Álex Sala era el que movía el equipo y ahora se está demostrando. Nos falta ese jugador que haga un desplazamiento de 50 metros de banda a banda, que te desatasque una presión buena del rival con una corrupción, con un dejar de correr», señaló.

«Esa situación para mí fue inesperada, porque una vez que ya pasa la pretemporada y ves que no sale, juega la primera jornada y piensas que va a continuar y de repente se va, tengo que encontrar su sustituto y esa es la realidad. Está jugando Isma, ahora estamos jugando más con un media punta pero necesito ese jugador que me genere el juego que me generaba Álex Sala, pero estoy en búsqueda de él. Si hubiese tenido toda la pretemporada con esa idea me hubiese dado tiempo a lo mejor, ahora estoy en dos raíces», finalizó.