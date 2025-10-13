Emilio Larraz asume el banquillo del primer equipo del Real Zaragoza

Cambio de timón en La Romareda, o por ahora el Ibercaja. El Real Zaragoza ha decidido que Emilio Larraz, el que hasta ahora era el entrenador del Deportivo Aragón, asuma de manera inmediata las riendas del primer equipo tras la destitución de Gabi Fernández, cuyo cese se produjo después de la derrota del pasado sábado en Almería (4-2). La decisión se fraguó este domingo por la tarde en una reunión celebrada en las oficinas del club, en la que la dirección deportiva apostó por el técnico maño como solución para enderezar el rumbo.

Larraz dirigió ya la sesión de entrenamiento de este lunes, 13 de octubre, en la vuelta al trabajo del grupo tras el revés en el Power Horse Stadium. El preparador aragonés, conocedor del club y de su cantera, afronta así un reto de máxima exigencia en un contexto delicado, con el equipo hundido en la clasificación y las urgencias disparadas tras un arranque de curso que ha dejado apenas seis puntos de 27 posibles y un total de tres derrotas en los últimos cuatro encuentros, una de ellas ante el propio Córdoba CF (0-1).

Un movimiento inmediato

El relevo llegó apenas nueve horas después de la salida de Gabi, el cuarto técnico cesado en lo que va de temporada en Segunda División, tras Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural Leonesa) y Asier Garitano (Sporting de Gijón). El madrileño, que había tomado las riendas del Real Zaragoza en el tramo final del pasado campeonato, logró entonces rescatar al equipo de una situación crítica, asegurando la permanencia frente al Deportivo de La Coruña en la penúltima jornada. Sin embargo, su segunda etapa al frente del banquillo aragonés ha quedado marcada por la irregularidad y la falta de respuesta en las nueve jornadas de Liga disputadas.