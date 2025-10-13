Las notas
Carlos Marín resurge como protagonista en la victoria del Córdoba CF ante la Cultural
El almeriense, el más destacado del trabajado triunfo de los blanquiverdes, que sellaron un notable generalizado
CARLOS MARÍN (8)
Clave
En su reaparición, fue el más destacado. Hasta tres paradas salvadoras en el último tramo. Hizo olvidar a Álvarez y recordó a su mejor versión.
CARLOS ISAAC (7)
Luchador
Se dejó el alma y aportó en ataque. Constantes subidas y más de una ocasión para el pacense, reivindicado. Sufrió con Collado en la primera mitad.
RUBÉN ALVES (8)
Imperial
No negoció un salto ni un forcejeo. Impecable. Cuando está a nivel óptimo físicamente, el hispano-brasileño es un seguro de vida.
FOMEYEM (7)
Siempre atento
De más a menos. Se las vio con Sobrino y ganó todos sus duelos. Atentísimo, al corte y veloz. Está claro porque Ania le ha dado pleno de minutos.
VILARRASA (7)
Otro en ataque
El gol le fue esquivo, pero lo buscó con ahínco. Se sumó mucho al ataque y tampoco sufrió en exceso defensivamente. Correcto y mejorando, aunque acabó exhausto.
ISMA RUIZ (8)
En todos sitios
Es omnipresente el granadino, que cortó, condujo y creó juego como quiso. Rebosa oxígeno cuando a todos le falta, y eso se nota.
DANI REQUENA (7)
Crecimiento
De los partidos más completos del granadino como blanquiverde. Se empleó a fondo en defensa y dejó buenas combinaciones. Dio fluidez, que es lo que se le pide.
JACOBO (7)
Martillo pilón
Todo lo que hace es con la portería entre ceja y ceja. Tuvo oportunidades para hacer su gol y regalar otros tantos. Gana mucho en mediapunta, su sitio.
DALISSON (7)
Buenas ideas
Pudo tener más protagonismo, aunque cuando apareció, aportó. De sus botas nació el centro que Fuentes transformó en el único gol. Mucha calidad.
CARRACEDO (6)
Lo intenta
No está en su mejor momento y lo sabe, pero este es el camino. Destacado en la primera mitad, perdió peso tras el descanso. Buenas rupturas.
ADRIÁN FUENTES (6)
Segundo gol
Dos muescas en el casillero del madrileño, que vuelve a anotar en El Arcángel. No negoció una carrera, aunque pudo redondear con doblete. En el arranque, eso sí, más espeso.
DEL MORAL (6) Dio seguridad.
KEVIN MEDINA (5) Faltó puntería.
THEO ZIDANE (6) Participativo.
SERGI GUARDIOLA (5) Le anularon el gol.
DIEGO BRI (-) Sin incidencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: 'Menú por 10 euros
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los días de regreso de las hermandades a sus templos
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- El Magno Vía Crucis une a Córdoba y su provincia
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
- Feria de Córdoba 2026: las casetas tendrán que bajar los decibelios y poner solo música tradicional de 13 a 17 horas