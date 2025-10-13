Carlos Marín resurge como protagonista en la victoria del Córdoba CF ante la Cultural

CARLOS MARÍN (8)

Clave

En su reaparición, fue el más destacado. Hasta tres paradas salvadoras en el último tramo. Hizo olvidar a Álvarez y recordó a su mejor versión.

CARLOS ISAAC (7)

Luchador

Se dejó el alma y aportó en ataque. Constantes subidas y más de una ocasión para el pacense, reivindicado. Sufrió con Collado en la primera mitad.

RUBÉN ALVES (8)

Imperial

No negoció un salto ni un forcejeo. Impecable. Cuando está a nivel óptimo físicamente, el hispano-brasileño es un seguro de vida.

FOMEYEM (7)

Siempre atento

De más a menos. Se las vio con Sobrino y ganó todos sus duelos. Atentísimo, al corte y veloz. Está claro porque Ania le ha dado pleno de minutos.

VILARRASA (7)

Otro en ataque

El gol le fue esquivo, pero lo buscó con ahínco. Se sumó mucho al ataque y tampoco sufrió en exceso defensivamente. Correcto y mejorando, aunque acabó exhausto.

ISMA RUIZ (8)

En todos sitios

Es omnipresente el granadino, que cortó, condujo y creó juego como quiso. Rebosa oxígeno cuando a todos le falta, y eso se nota.

DANI REQUENA (7)

Crecimiento

De los partidos más completos del granadino como blanquiverde. Se empleó a fondo en defensa y dejó buenas combinaciones. Dio fluidez, que es lo que se le pide.

JACOBO (7)

Martillo pilón

Todo lo que hace es con la portería entre ceja y ceja. Tuvo oportunidades para hacer su gol y regalar otros tantos. Gana mucho en mediapunta, su sitio.

DALISSON (7)

Buenas ideas

Pudo tener más protagonismo, aunque cuando apareció, aportó. De sus botas nació el centro que Fuentes transformó en el único gol. Mucha calidad.

CARRACEDO (6)

Lo intenta

No está en su mejor momento y lo sabe, pero este es el camino. Destacado en la primera mitad, perdió peso tras el descanso. Buenas rupturas.

ADRIÁN FUENTES (6)

Segundo gol

Dos muescas en el casillero del madrileño, que vuelve a anotar en El Arcángel. No negoció una carrera, aunque pudo redondear con doblete. En el arranque, eso sí, más espeso.

DEL MORAL (6) Dio seguridad.

KEVIN MEDINA (5) Faltó puntería.

THEO ZIDANE (6) Participativo.

SERGI GUARDIOLA (5) Le anularon el gol.

DIEGO BRI (-) Sin incidencia.