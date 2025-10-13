El Arcángel sigue modernizándose: estreno del nuevo anillo led de Preferencia

El Arcángel sigue vistiéndose de futuro. El estadio del Córdoba CF estrenará este lunes, coincidiendo con el duelo ante la Cultural y Deportiva Leonesa (20.30 horas), una de sus novedades más llamativas: el nuevo anillo led de Preferencia, que incluye además un marcador completamente renovado. El sistema sustituye al antiguo -ya obsoleto y con múltiples fallos- y permitirá proyectar rótulos publicitarios, animaciones, vídeos o imágenes durante los encuentros, dotando al recinto de una estética mucho más moderna y dinámica.

Un estadio más moderno

La instalación forma parte del ambicioso plan de modernización que el club viene desarrollando desde el cierre del pasado curso. Un proyecto con doble propósito: cumplir con los estándares de infraestructura profesional exigidos por LaLiga y, al mismo tiempo, hacer del Reino un estadio más funcional, atractivo y cómodo tanto para los futbolistas como para los aficionados.

De hecho, durante los últimos meses las mejoras han sido constantes. Se ha renovado la iluminación, que ahora acompaña las previas de los partidos con espectáculos lumínicos y musicales; se ha implementado el sistema NFC para el acceso mediante abonos digitales -reduciendo esperas en los tornos-, y se han llevado a cabo reparaciones estructurales en la cubierta. Además, desde agosto, el rótulo oficial con la denominación Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y el escudo del club lucen en la fachada de Fondo Norte, a lo que se suma la renovación completa del césped, con nuevos tepes y sistema de riego, y la creación de una zona de ocio y descanso para los jugadores en el interior del recinto.

Y aún hay más por llegar. En la hoja de ruta figura la instalación de dos videomarcadores de gran formato en las zonas superiores de Fondo Norte y Fondo Sur, un paso más en el objetivo de convertir El Arcángel en un estadio adaptado al fútbol presional de hoy en día.