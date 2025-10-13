Adrián Fuentes, protagonista ante la Cultural: "Ha llegado antes el gol que el control del partido"

En el momento justo, de la forma adecuada y con el aporte clave: el gol. Adrián Fuentes volvió a aparecer vestido de héroe cuando más falta hacía. Frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en El Arcángel (1-0), el delantero del Córdoba CF firmó su segundo tanto de la temporada, el primero que vale puntos -el otro lo selló en la derrota ante Las Palmas, también en casa-, tras un encuentro altamente trabajado frente al rocoso combinado cazurro que tan solo su diana, de cabeza y al filo del descanso, pudo sacar del resultado inicial: «Ha llegado antes el gol que el controlar el partido. El equipo lo ha entregado todo, sobre todo ha defendido muy bien el área. Nos hemos hecho con los tres puntos a través del balón parado antes que del juego», resolvió el madrileño tras el encuentro.

Autocrítica, lo primero

Y es que pese al triunfo, el punta se mostró crítico en varias facetas del partido: «En la presión, no hemos andado muy bien, yo el primero. Se trata de competir. Pedí el cambio porque no podía más. Algunos compañeros hemos pasado un virus esta semana, no quiero excusarme con ello», señaló.

«Margen de mejora tenemos todos. Trabajamos día a día para ello, hacemos mucho hincapié en el juego, el míster tiene las ideas muy claras nosotros también. Tarde o temprano llegará ese juego que ansiamos todos», siguió explicando. «He querido finalizar rápido con la derecha, sin pensar. Quería tirársela al palo corto, pensaba que estaba la portería más a la derecha. Ha sido un fallo garrafal, pero he tratado de borrarlo al momento», apuntó más tarde, con respecto a la oportunidad marrada durante la primera mitad.

En márgenes personales, sin embargo, afirmó salir satisfecho con su actuación. «A un delantero se le exigen goles, lo que más. Si encima puedes hacerlos y que sirvan para ganar, mejor que mejor», indicó.

Fortaleza casera para el Almería

Acabó su paso por sala de prensa analizando lo que viene: la visita del Almería, de nuevo en El Arcángel, el próximo domingo. Un claro aspirante al ascenso y que, tras la victoria con los cazurros, tan solo se encuentra a tres puntos… “Esta categoría es exigente. Ganas tres partidos, subes puestos; pierdes dos, te metes en el pozo. Está muy competido todo. Estamos en una buena dinámica, aunque no sea el mejor juego, pero no estamos perdiendo. Lo positivo es que volvemos a jugar ahora en casa, tenemos que hacernos fuertes aquí. Trataremos de dar el máximo para hacernos con los tres puntos”, finalizó.