Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: "Estoy notando al equipo enchufado"

Este lunes, a partir de las 20.30 horas en El Arcángel, planea Iván Ania lograr ese famoso punto de inflexión que ha ido guiando sus arranques de temporada desde que aterrizó en el banquillo del Córdoba CF . Tres cursos, tres puestas en escena complicadas y, hasta la fecha, dos resurrecciones que no solo llegaron a tiempo, incluso dieron para soñar… Y es que frente a otro equipo con alas en estas últimas fechas como la Cultural y Deportiva Leonesa pretende el asturiano encauzar el rumbo, máxime tras el revulsivo anímico de la pasada victoria en territorio zaragozano. «En las últimas semanas estoy notando un incremento en la intensidad. Estoy notando al equipo enchufado. Cuando entrenas a más ritmo y con más intensidad, eso te predispone a estar más cerca de la victoria. Va acompañado de que llevamos tres jornadas puntuando. Para la confianza del jugador y la autoestima, le viene bien», expresó el entrenador en vísperas del encuentro.

«Quería hacer un recuerdo. Hoy es un día importante para el Córdoba CF y la familia cordobesista. Hace dos años de la desaparición de Álvaro Prieto. Hemos guardado un minuto de silencio en el entrenamiento y también para la madre de Carlos Albarrán, que ha fallecido estos días. Es un momento duro, en el que intentaremos arropar al jugador de la mejor manera posible», apuntó.

Un rival crecido

Porque apenas algo más de 24 horas antes del choque con los cazurros, el técnico califal ya marcaba el camino: no encajar. «Tenemos una propuesta más ofensiva que defensiva. Pero, defensivamente el equipo está creciendo. Necesitamos dejar la portería a cero como local, que no lo hemos conseguido en toda la Liga. Considero que este año, defensivamente estamos siendo más sólidos, sufriendo menos, y no hay esa sensación que hubo a veces en la temporada pasada, en la que parecía que cada ataque era ocasión de peligro del rival», señaló.

Todo eso se buscará, hará o, al menos, intentará desde un perfil cauteloso. Enfrente llega una Cultural reanimada en el último par de compromisos por José Ángel ‘Cuco’ Ziganda, sustituto de Raúl Llona al frente del proyecto cazurro y que enlaza cuatro de los últimos seis puntos, más otro importante salto en cuanto a sensaciones. «Con los dos partidos que llevan, llevan dos victorias, dos porterías a cero... En sus dos últimas visitas, ha ganado los dos partidos. Ganó en Santander, con un marcador contundente, y en Valladolid. Son dos victorias de mucho mérito, campos difíciles contra candidatos al ascenso. Nos debe poner en alerta de lo que puede ser la Cultural. Máxima atención, máxima intensidad», avisó Ania.

«Estuve escuchando su rueda de prensa, nos conocen e intentarán atacar los espacios. Tendremos que estar muy bien en la fase defensiva, en vigilancias, en presión tras pérdida», resaltó.

Iván Ania golpea un balón en un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / A.J. González

El panel de bajas

También dio un breve repaso a la enfermería el ovetense, en la que durante las últimas fechas se han visto entradas, reentradas y salidas, con nombres propios como Rubén Alves o Theo Zidane en el foco, más allá de las lógicas ausencias por compromisos internacionales con sus respectivas selecciones: «Tenemos las de larga duración, que son Juan María Alcedo, que todavía no está aunque ya participó algo con el grupo, aunque todavía no puede ir al choque. Luego, Adilson Mendes, más Álex López. En principio, tenemos la baja de Iker Álvarez y de Marcelo Timorán. Esas son las únicas bajas con las que vamos a contar», indicó.

El que sí estará es Carlos Albarrán, baja durante el último mes de competición y que, tras el fallecimiento de su madre fechas atrás -en memoria de la que se guardará un minuto de silencio este lunes-, pero que, en palabras del asturiano «está disponible». «Estuvo ausente un tiempo, vino esta semana. Se incorporó, pero tuvo que volverse a ir. Es una causa familiar, que está muy por delante del fútbol o el trabajo. Estamos cerca de él, para apoyarle. Va a ir convocado y si tiene que jugar de titular o disponer de minutos, está preparado», confirmó.