Gabi, del Real Zaragoza, cuarto entrenador destituido en Segunda

El banquillo del Real Zaragoza vuelve a quedar huérfano, o al menos temporalmente. Gabi Fernández deja de ser técnico del conjunto aragonés tras la derrota sufrida en Almería, un revés que ha colmado la paciencia de la entidad y ha precipitado la cuarta destitución en lo que va de curso en la categoría de plata. El madrileño, que llegó a La Romareda el pasado ejercicio para apagar un incendio y consiguió la permanencia en la penúltima jornada frente al Deportivo de La Coruña, no ha logrado reconducir el rumbo de un equipo atrapado entre la irregularidad y la falta de reacción en esta fase inicial del campeonato 2025-2026 en LaLiga Hypermotion.

Dos grandes losas

El arranque de temporada, con solo seis puntos de 27 posibles y un balance de tres derrotas en los últimos cuatro compromisos, ha resultado definitivo. La penúltima, de hecho, ya había encendido las alarmas: la caída ante el Córdoba CF en el Ibercaja Stadium (0-1) dejó muy tocada su continuidad, que terminó de quebrarse en el territorio indálico, siguiendo los pasos de otros preparadores que habían perdido su puesto hasta la fecha como Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural Leonesa) y Asier Garitano (Sporting de Gijón).

En su comunicado oficial, el club agradeció el compromiso del técnico y su papel salvador durante el pasado ejercicio: «A pesar de que los resultados no han sido los esperados, el club y el zaragocismo siempre le estarán agradecidos por acudir en una situación difícil. Ésta siempre será tu casa», se señala a través de redes sociales.

Y con Gabi ya fuera de la ecuación, la dirección deportiva blanquilla trabaja para encontrar un nuevo líder que reactive a un Zaragoza hundido en la clasificación y necesitado de un golpe de timón prácticamente urgente.