Córdoba CF-Cultural y Deportiva Leonesa: Gorka Etayo, árbitro del partido

El árbitro Gorka Etayo Herrera (Bilbao, 1995), perteneciente al colegio bilbaíno, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el noveno encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo lunes ante la Cultural y Deportiva Leonesa en El Arcángel (20.30 horas), con motivo de la jornada nueve del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El colegiado vasco, de 29 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas ocho temporadas, tres bajo el extinto formato de Segunda División B, cuatro en Primera RFEF y otra, la actual, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion, donde debutó este curso. En ese saldo, ha dirigido un total de 88 partidos, con un registro de 413 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 4,69 por partido- y 14 rojas -0,16-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 34 triunfos locales en el expediente, como contraste de 33 empates y 21 victorias visitantes.

La del lunes tampoco será la primera ocasión en la que Gorka Etayo arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otra ocasión, precisamente esta campaña. El balance resultante deja un empate para los blanquiverdes, correspondiente al 0-0 frente al Real Valladolid en el José Zorrilla, en la que el de Bilbao anuló un polémico gol de Jacobo González.

En el VAR estará el barcelonés Rubén Ávalos Barrera, de 38 años, que este año suma su octavo ejercicio en el fútbol de plata.