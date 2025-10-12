El Córdoba CF busca en El Arcángel el impulso definitivo ante la Cultural Leonesa

Con pasitos cortos, la voz baja y, a veces, casi que de hurtadillas. Así va creciendo el Córdoba CF de Iván Ania, lento pero silencioso, en esta fase inicial de temporada en LaLiga Hypermotion. Sin grandes alardes, tampoco marcadores exuberantes, pero, al menos en estas fechas, amparado por sus tres últimos resultados: cinco de nueve puntos y la sensación de que el momento para alzar el vuelo está más cerca que nunca. Y el plan es tomárselo precisamente así frente a la Cultural y Deportiva Leonesa este lunes en El Arcángel (20.30 horas), al que los blanquiverdes regresan tras dos semanas de duelos a domicilio con la única intención de sumar otra victoria que los impulse definitivamente en la clasificación.

De hecho, el último puñado de compromisos ha ido permitiendo asomar cabeza en la zona baja… Son ya nueve los puntos que lucen en el casillero califal, suficientes para abordar esta novena prueba del campeonato con la tranquilidad de que, independientemente de lo que haya ocurrido más allá de la geografía cordobesa, un triunfo será sinónimo de poner más tierra de por medio con los de abajo. Además, la idea es firmarlo frente a otro rival directo como el combinado cazurro, que aparecía tan solo un punto y cuatro puestos por detrás en la tabla a comienzos de la jornada.

Seguir ganando, el camino

Se entiende, por tanto, que el plan del asturiano tendrá poco margen de error para escapar con el botín en el bolsillo.

La primera variación llegará bajo palos, donde la ausencia de Iker Álvarez -que este martes completa su periplo con Andorra ante Serbia- devolverá la titularidad a Carlos Marín tras tres jornadas en el banquillo. A partir de ahí, pocos cambios más se prevén en la zaga. Carlos Isaac se mantendrá en el costado derecho, mientras que la dupla compuesta por Franck Fomeyem y Rubén Alves seguirá como eje central, pese a las leves molestias arrastradas por el ex del Tenerife. En el lateral zurdo, Ignasi Vilarrasa continúa como la única opción específica disponible, ante la también baja de Marcelo Timorán, concentrado con la selección de Bolivia.

La novedad será Carlos Albarrán, en palabras de Ania «disponible» tras un mes alejado del equipo por asuntos familiares. «Estuvo ausente un tiempo, vino esta semana. Se incorporó, pero tuvo que volverse a ir. Es una causa familiar, que está muy por delante del fútbol o el trabajo. Estamos cerca de él, para apoyarle. Va a ir convocado y si tiene que jugar de titular o disponer de minutos, está preparado», confirmó el preparador.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva. / A.J. González

Por delante, menos movimiento. La receta de la victoria en Zaragoza apunta a que hará repetir a la misma tripleta: Isma Ruiz, Dani Requena y Jacobo González, éste último ubicado en la zona del enganche. Paradójicamente, fue esa la segunda vez de la temporada en la que los blanquiverdes tuvieron menos posesión que su rival -la otra, en Valladolid-, si bien el resultado fue el primer triunfo a domicilio en lo que va de campeonato.

Después, en el frente ofensivo, Dalisson permanecerá en el costado izquierdo tras su destacada actuación en Zaragoza, mientras que Carracedo ocupará el flanco derecho. La principal incógnita estará en la punta de ataque, donde la dualidad entre Adrián Fuentes y Guardiola continúa abierta. El madrileño, que fue titular por primera vez hace una semana, no termina de rendir con la misma chispa cuando arranca desde el inicio que cuando entra desde el banquillo. En cambio, el manacorí ofrece una versión más constante en el juego -pese a no haber anotado aún- y, dada la idiosincrasia de la Cultural, que presentará un bloque más bajo, no sería descabellado volver a verlo aparecer en la partida.

Ojo con el ‘Cuco’

Tocará hilar fino, porque enfrente aguarda una Cultural y Deportiva Leonesa que ha vuelto a sonreír bajo el mando de José Ángel «Cuco» Ziganda. En apenas un par de semanas, el técnico navarro ha cambiado por completo el pulso del vestuario: una victoria de prestigio en Valladolid y un empate de mérito ante el Albacete desde su llegada. «A ver si somos capaces de contraatacar, porque ellos juegan con la defensa muy adelantada», advertía el propio Ziganda en la víspera. Y razón no le falta: su sello ya se nota.

La Cultural encadena dos encuentros sin recibir gol y ha ganado empaque atrás, sin renunciar al atrevimiento que le caracteriza. Siete tantos a favor y doce en contra -idéntica cifra a la del Córdoba CF- resumen su evolución. Eso sí, no todo son buenas noticias para los leoneses, que llegan mermados por las bajas de Rafael Tresaco y Eneko Satrústegui, además de un Jordi Mboula que sigue entre algodones.