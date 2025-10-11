Otra semana sin encajar, el nuevo objetivo en la reacción del Córdoba CF

El Córdoba CF encara el duelo de este lunes ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (20.30 horas) con una idea fija: consolidar la solidez defensiva que ya mostró en Zaragoza, o al menos de cara al resultado. Y es que la pasada victoria (0-1) en el Ibercaja Stadium frente al cuadro maño no solo dio oxígeno al bloque liderado por Iván Ania, sino que reavivó una sensación casi olvidada: la de mantener la portería a cero. Un propósito que, si se repite ante los leoneses, tendría un valor doble, tanto simbólico como a nivel competitivo, tras 21 citas desde la última vez que pudo llevarse a cabo en competición.

Un reto pendiente

De hecho, los blanquiverdes no encadenan dos encuentros consecutivos sin recibir gol en Segunda desde rebasado el ecuador de la pasada temporada. Entonces, el Córdoba CF logró imponerse por 0-1 al Racing de Ferrol en A Malata y, apenas una semana después, firmó una goleada histórica ante el Granada (5-0) en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, ambas con el sello de un destacado Carlos Marín bajo palos.

Precisamente, el guardameta almeriense volverá a la titularidad este lunes ante la ausencia de Iker Álvarez, concentrado con la selección de Andorra en estas fechas, ante los compromisos frente a Letonia y Serbia. Será ese el primer encuentro del almeriense en el once entre las últimas cuatro jornadas, tras prácticamente cuatro años y medio en los que no había cedido su sitio, si bien la irrupción del ex del Villarreal B -acompañada del rendimiento irregular del «13»- ha dado la vuelta al debate en portería.

Las coincidencias del calendario

El Córdoba CF ya logró esa doble portería a cero en otra ocasión el pasado curso, curiosamente en circunstancias similares a las actuales: dos partidos consecutivos en casa. Fue entre las jornadas 4 y 5 de Liga, cuando empató sin goles ante el Málaga y venció por 2-0 al Deportivo de la Coruña, ambos en El Arcángel. Una secuencia que Iván Ania aspira a revivir, ahora que el calendario vuelve a ofrecerle dos citas consecutivas en su estadio, ante la Cultural Leonesa y el Almería.

Es más, sabe el asturiano -y no se cansa de recalcarlo- que para estar más cerca de los tres puntos cada semana, mucho tiene que ver el no sacar ningún balón de sus propias mallas… Y es que si si algo dejó claro la etapa anterior en Primera Federación, fue que ese equilibrio defensivo suele ser sinónimo de éxito. Durante la 2023-2024, la primera del asturiano al frente del proyecto, el club califal consiguió mantener su portería imbatida en tramos clave de la competición: entre las jornadas 5 y 6, 14 y 17 -un mes entero sin encajar-, 21 y 22, y de nuevo en el tramo final, entre la 33 y 34. Cuatro precedentes en los que la solidez atrás marcó el rumbo hacia el ascenso y que ahora, de recuperarse esa línea, podrían poner las bases del ansiado despegue en la tabla clasificatoria…

Por eso, el actual desafío que se presenta no es tan solo estadístico: también podría concebirse como una cuestión de identidad. El Córdoba CF de Iván Ania busca reencontrarse con esa versión fiable -que ha demostrado a destellos-, la que cimenta su fútbol alegre y vertical sobre una defensa segura. Y sabe que, como ya demostró el pasado ejercicio, cerrar la puerta propia es el primer paso para abrir todas las demás...