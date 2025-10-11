El rival del Córdoba CF | Así juega la Cultural Leonesa, un equipo en revolución

Cruzar necesidades contra necesidades a menudo se convierte en un juego peligroso. En plena fase inicial de una campaña en la que las jornadas se evaporan como la temperatura a la entrada del otoño, incluso más. Bien lo sabe el Córdoba CF, que este lunes ante la Cultural y Deportiva Leonesa en El Arcángel volverá a pasar revista en Segunda División. Y lo hará con un arsenal de propósitos, un relativo espaldarazo de confianza tras el pasado triunfo en Zaragoza y, ante todo, una única salida en mente: que los tres puntos se queden en casa desde las 20.30 horas.

Eso sí, será frente a un rival en plena revolución. No tanto a nivel de juego, que también, como de mentalidad. Y es que el combinado cazurro llega de enlazar dos jornadas consecutivas puntuando por primera vez en lo poco que va de campaña. Poco, pero suficiente para hace no más de un par de semanas optar por dar un giro en su banquillo, con la destitución de Rául Llona -artífice de su ascenso del pasado curso- para encomendarse a la pizarra de un José Ángel ‘Cuco’ Ziganda que en apenas dos encuentros ha logrado ponerle otra cara al conjunto del Reino de León.

Porque, estadísticas en mano, el cambio ha sido notorio: una victoria de prestigio en el Estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid (0-1), de donde los blanquiverdes no lograron sacar nada más que un punto; y hace tan solo unas fechas otro empate de valor frente al Albacete (0-0). Eso sí, todavía no les ha dado para escapar de la zona de descenso, donde se ubican todavía con ocho puntos en el casillero tras las ocho jornadas disputadas. Es decir, solo uno por debajo de los nueve que marcan los de Iván Ania.

Y aunque la permuta principal no ha estado tanto en el esquema como sí en la disposición mental -y moral, que influye-, a nivel táctico también se ha visto otra Cultural en estos últimos compromisos. El salto defensivo es patente, precisamente, con dos porterías a cero consecutivas, si bien la receta del 4-4-2 sigue siendo la empleada por los leoneses. «A ver si somos capaces de contraatacar, porque al final ellos están jugando con la defensa muy adelantada. Ellos intentarán hacer su juego y nosotros intentaremos imponer el nuestro», comentaba Ziganda en la previa, dejando entrever que su plan pasa por proponer un duelo de idas y venidas.

Nombres propios

En cuanto a protagonistas de este arranque liguero, por la Cultural y Deportiva Leonesa resaltan un trío de efectivos: Collado, su máximo anotador (2), el joven organizador argentino Thiago Ojeda, cedido por el Villarreal, y el experimentado Rubén Sobrino, que con la llegada del preparador navarro al banquillo ha recibido un espaldarazo de confianza. En su arco también se encuentra otro nombre propio de la categoría como Edgar Badía, que con todo no está logrando frenar el caudal de goles en contra, con 12 recibidos -los mismos que el Córdoba CF- en ocho duelos.

Todos esos estarán salvo giro de guion, al contrario que podría ser el caso de Jordi Mboula, tocado, que apurará para entrar en una lista en la que las bajas seguras serán los lesionados Tresaco y Satrústegui.