Iker Álvarez, titular en el trabajado empate de Andorra ante Letonia

La ventana internacional sigue dejando resultados paralelos al Córdoba CF más allá de los límites de El Arcángel. Y es que apenas un día después del estreno de Marcelo Timorán con Bolivia, triunfo incluido en Estambul ante Jordania (1-0), este sábado fue el turno del otro futbolista dirigido por Iván Ania que se encuentra ausente por convocatoria con su selección: el guardameta Iker Álvarez. Titularidad y empate, con buenas sensaciones, fue el saldo para el cordobesista en el primer partido de su andadura con Andorra en este mes de octubre, en una cita de poder a poder ante Letonia en Riga (2-2) en la que el bloque del Principado logró inaugurar su casillero, aunque no moverse de la última plaza del Grupo K en esta fase clasificatoria para el próximo Mundial de fútbol de 2026, en Estados Unidos.

De hecho, las tablas en suelo letón fueron el primer cruce de los seis disputados en el que los de Koldo Álvarez no se marcharon de vacío, tras debutar con una dura derrota ante el Albania en marzo (3-0), caer por la mínima con Inglaterra (0-1), ceder en Serbia (3-0) y, de nuevo ante los británicos, quedarse sin premio hace apenas un mes en el Estadio Villa Park de Birmingham -hogar del Aston Villa-, por 2-0.

Otro compromiso el martes

Sus siguientes pasos serán en casa, primero recibiendo a Serbia el próximo martes a partir de las 20.45 horas en el Nou Estadi, un día después del choque que disputarán los blanquiverdes ante la Cultural y Deportiva Leonesa en El Arcángel, en la novena jornada de Liga de Segunda. Después, en el mes de noviembre, culminará con el duelo de vuelta ante Albania, el jueves día 13.

Tampoco estará en él precisamente Timorán, que ese mismo día cerrará su primera experiencia con la absoluta boliviana. Será en la segunda de las citas amistosas con el combinado verde para el de Oruro, a partir de las 19.00 horas en Moscú ante la siempre rocosa Rusia. Después, ya en noviembre, quedará otro doble pleito en caso de convocatoria: más amistosos, a domicilio ante Corea del Sur y Japón, entre el 14 y el 18.