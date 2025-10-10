Marcelo Timorán, jugador del Córdoba CF, debuta ganando con Bolivia

Marcelo Timorán no olvida esta semana, ni lo hará fácilmente. El joven futbolista del Córdoba CF B, que hace apenas unos días saboreó su debut con el primer equipo blanquiverde en la victoria frente al Real Zaragoza (0-1) en el Ibercaja Stadium, ha vuelto a escribir otro capítulo de ensueño en su incipiente carrera: su estreno con la selección absoluta de Bolivia, en el amistoso que el combinado sudamericano venció este viernes a Jordania (1-0) en Estambul.

Del filial al escaparate internacional

El lateral zurdo -aunque ubicado en punta en la cita- fue convocado por primera vez por Óscar Villegas, seleccionador del conjunto boliviano, para afrontar una doble cita preparatoria en territorio europeo, ante Jordania y Rusia. Y su estreno no pudo ser más redondo. Entró al campo en el minuto 65 de partido, sustituyendo a Lucas Leonidas Chávez (Volta Redonda, Brasil), y en poco más de media hora dejó detalles de talento, verticalidad y compromiso, ayudando a los verdes a mantener un dominio que acabó traduciéndose en triunfo sobre la bocina. El único tanto del encuentro lo firmó Robson Matheus, asistido por Diego Medina, certificando así la victoria en su primera parada del viaje.

Un futbolista versátil

Timorán, nacido en Oruro hace 19 años, ha vivido una evolución meteórica desde su llegada al club blanquiverde. Firmado hace apenas una temporada y media procedente del Séneca CF, aterrizó en el Juvenil A como refuerzo ofensivo, capaz de actuar tanto de extremo como de delantero -como ha hecho en este encuentro con Bolivia-. Sin embargo, su progresión le llevó a reinventarse: primero como lateral de recorrido en el filial y, más recientemente, como una de las apariciones más prometedoras de la cantera cordobesista.

En clave selección, no obstante, con Bolivia afrontará su segundo amistoso este lunes ante Rusia en Moscú, cuando el jugador del Córdoba CF podría volver a disfrutar de minutos. Mientras tanto, el otro internacional blanquiverde, Iker Álvarez, continúa también su periplo con Andorra, que este sábado se mide a Letonia en Riga en el primero de los dos compromisos clasificatorios para el Mundial de 2026 que afrontará este mes.