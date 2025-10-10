Cuco Ziganda, entrenador de la Cultural: "El Córdoba CF tiene un fútbol diferente"

El Córdoba CF abre una nueva estación del campeonato liguero este lunes en El Arcángel, a partir de las 20.30 horas, franja en la que recibirá la visita de un rival directo en la zona baja de Segunda División durante esta fase inicial de campaña: la Cultural y Deportiva Leonesa. Entonados, al menos en lo anímico, andan los de Iván Ania tras el pasado triunfo ante el Real Zaragoza en el Ibercaja, mientras que el combinado leonés, con el revulsivo de la llegada de José Ángel ‘Cuco’ Ziganda a su banquillo hace apenas un par de jornadas -como relevo del destituido Raúl Llona-, también aparece enchufado. «Todos los equipos tienen sus peculiaridades. El Córdoba CF es más particular que otros equipos. Tiene un fútbol diferente a lo que nos hemos encontrado, unos ritmos muy altos, muy exigentes», avisó el propio preparador del combinado cazurro en la recta final previa al encuentro.

Y es que con la llegada del de Ultzama al banquillo del Reino de León, la dinámica ha dado un vuelco total, al menos últimamente: dos partidos, que se han traducido en una victoria ante el Valladolid y el pasado empate frente al Albacete, ambos con portería a cero. Eso sí, los de León no se fían un pelo de la propuesta blanquiverde… «Los vi todo el año pasado, era una gozada verlos. Juegan muy abiertos, muy expuestos, no miran para atrás casi nunca, siempre van hacia adelante y con unos ritmos muy altos. Este año les está costando más sacar puntos», señaló.

«Espero un partido con muchísimos ritmos. Acumulan mucha gente en campo contrario, llegan con mucha gente. Es un equipo muy vistoso, muy bonito de ver. Nosotros intentaremos contrarrestar y, evidentemente, tenemos que atacar porque queremos ganar», añadió.

Transiciones y duelo de áreas

El entrenador leonés, además, también dejó entrever que su plan pasará por aprovechar los espacios que pueda dejar la zaga califal. «A ver si somos capaces de contraatacar, porque ellos juegan con la defensa muy adelantada. Intentarán hacer su juego y nosotros intentaremos imponer el nuestro», indicó, apostando por un choque de estilos: el vértigo cordobesista frente a la solidez y el orden culturalista.

La clave, según Ziganda, estará en el equilibrio. «Nuestra clave es manejar las áreas. El Córdoba CF es un equipo con ritmos muy altos. Hay que igualar ese ritmo y ser capaces de salir de su presión. No es fácil, pero tenemos argumentos para hacer daño, como demostramos en Valladolid o el otro día ante el Albacete», concluyó.