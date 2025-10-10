El Córdoba CF, ante un reto histórico: encadenar dos triunfos seguidos en El Arcángel

El Córdoba CF afronta este lunes (20.30 horas) ante la Cultural y Deportiva Leonesa una cita con aroma a cifras e historia. Y es que el duelo en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel será el primero de dos compromisos consecutivos como locales -el siguiente, frente al Almería- que deberán abordar los de Iván Ania en este tramo de la temporada. Una circunstancia que, curiosamente, se le ha resistido al conjunto blanquiverde en las últimas dos décadas. Porque pocas veces, muy pocas, el feudo ribereño ha celebrado dos victorias seguidas en semanas consecutivas cuando el calendario ha querido que el equipo repitiera en casa sin pasar antes por ningún desplazamiento a domicilio.

Una tendencia casi maldita

Desde que arrancó el presente siglo, el combinado cordobés apenas ha sido capaz de encadenar dos victorias consecutivas como local en Segunda División en cinco ocasiones, una en los últimos 20 años. Ni siquiera en cursos para el recuerdo, como el del histórico ascenso a Primera en 2013-14, se logró firmar ese pleno. De hecho, la mayoría de esos precedentes se remontan a los primeros compases del milenio, cuando el club acababa de recuperar su sitio en el fútbol profesional tras el ascenso de la temporada 1998-99.

La historia de los intentos fallidos es larga. En la 2018-19, con José Ramón Sandoval al frente en el último curso anterior a esta etapa dentro del fútbol de plata, el equipo apenas sumó un empate y una derrota en su primer bloque de partidos consecutivos en casa, y una victoria por incomparecencia del Reus en el segundo. Antes, en la 2016-17, se firmó una victoria y un empate; en la 2015-16, una derrota y un triunfo; y en la 2012-13, ni Rafael Berges pudo romper la dinámica con dos empates seguidos ante Xerez y Sporting de Gijón.

Los pocos precedentes del siglo

El último precedente positivo en el fútbol profesional se remonta a la temporada 2011-12, con la segunda etapa de Paco Jémez en el banquillo de El Arcángel. Entonces, el Córdoba CF cerró la Liga enlazando dos victorias ante Cartagena y Murcia en su feudo, en las antepenúltima y penúltima jornadas, un doble triunfo que sirvió para certificar su billete al play off de ascenso. Antes de aquello, hay que retroceder más de una década: en la 2003-04, con Miguel Ángel Portugal, los blanquiverdes lograron derrotar de forma consecutiva a Cádiz y Salamanca como anfitriones.

Ni siquiera nombres propios como los de Lucas Alcaraz, José Luis Oltra o el propio Sandoval lograron repetir esa gesta en sus otras respectivas etapas. Y si se mira todavía más atrás, el registro encuentra sus primeros capítulos del siglo en los años 2000 y 2002, con Pepe Escalante y Fernando Zambrano, respectivamente.

Paco Jémez, en su última etapa en el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Un reto que Ania ya conoce

Paradójicamente, Iván Ania sí sabe lo que es conseguirlo de blanquiverde. No fue en Segunda, pero sí en Primera Federación, en su primera temporada al frente del combinado cordobés, aquella que terminó con el ansiado ascenso al fútbol profesional tras media década de travesía por el deporte modesto. Entonces, el técnico asturiano logró encadenar dos victorias consecutivas en casa, frente a Mérida y Recreativo de Huelva, un impulso que consolidó su arranque triunfal -tras cierta adaptación inicial- en El Arcángel.

Por tanto, tres campañas después y en un contexto muy distinto, el reto vuelve a presentarse. El Córdoba CF llega a este doble compromiso con la necesidad de reforzar su rendimiento como local y dar continuidad al triunfo cosechado en Zaragoza, que además fue el segundo de la campaña. Y, de paso, también buscará romper esta particular tendencia con la historia.