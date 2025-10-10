Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF mira a la ventana internacional: Marcelo Timorán e Iker Álvarez, a punto de actuar
El lateral boliviano debutará este viernes frente a Jordania en Estambul, mientras que el meta andorrano ya trabaja en Riga para el duelo del sábado con Letonia
El Córdoba CF mira estos días al panorama internacional, donde dos de sus futbolistas ya se preparan para defender los colores de sus respectivas selecciones nacionales. Marcelo Timorán e Iker Álvarez afrontan una semana de actividad lejos de El Arcángel, concentrados con Bolivia y Andorra, respectivamente, en una ventana que servirá para seguir creciendo en plena dinámica positiva a nivel individual.
Timorán, una oportunidad que llega en su mejor momento
El joven lateral boliviano del Córdoba CF B, Marcelo Timorán, vive días inolvidables. Apenas una semana después de debutar con el primer equipo blanquiverde en la victoria frente al Real Zaragoza (0-1), el defensor de 19 años se encuentra en Estambul preparando el primero de los dos amistosos que disputará con la selección absoluta de Bolivia.
El combinado dirigido por Óscar Villegas se medirá este viernes a Jordania (18.00 horas), antes de viajar a Moscú para enfrentarse a Rusia el próximo lunes día 14 (19.00 horas), justo cuando los blanquiverdes recibirán a la Cultural y Deportiva Leonesa en El Arcángel (20.30 horas), correspondiente a la novena jornada del calendario liguero.
El zaguero natural de la localidad de Oruro, que renovó recientemente su contrato con la entidad califal hasta 2028, ha dado en pocas semanas un salto notable: de pieza del filial, a habitual en la dinámica del primer equipo y ahora, además, internacional absoluto, pasando por su estreno en LaLiga Hypermotion.
Iker Álvarez, continuidad y liderazgo con Andorra
En paralelo, Iker Álvarez ya trabaja en Riga con la selección de Andorra, donde ejercerá de referencia bajo palos en los próximos encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026. El guardameta, que ha sido una de las grandes noticias positivas del Córdoba CF en las últimas semanas, se ha ganado el puesto de titular en el conjunto de Iván Ania tras tres actuaciones sobresalientes ante Racing de Santander, Real Sociedad B y Real Zaragoza.
El bloque del Principado se medirá este sábado a Letonia (15.00 horas) y el martes 14 recibirá a Serbia (20.45 horas) en el Estadi Nacional. Serán dos choques exigentes en los que el meta blanquiverde buscará mantener el nivel que ha mostrado desde su llegada al club calfial, consolidándose también como pieza fija en la selección de Koldo Álvarez, su padre.
Eso sí, su ausencia en la cita liguera del lunes ante la Cultural Leonesa obligará al Córdoba CF a mover ficha en la portería, con Carlos Marín listo para regresar bajo palos ante los leoneses.
Suscríbete para seguir leyendo
- La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
- Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con nueve detenidos en los cuatro registros practicados
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba