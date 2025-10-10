El Córdoba CF mira a la ventana internacional: Marcelo Timorán e Iker Álvarez, a punto de actuar

El Córdoba CF mira estos días al panorama internacional, donde dos de sus futbolistas ya se preparan para defender los colores de sus respectivas selecciones nacionales. Marcelo Timorán e Iker Álvarez afrontan una semana de actividad lejos de El Arcángel, concentrados con Bolivia y Andorra, respectivamente, en una ventana que servirá para seguir creciendo en plena dinámica positiva a nivel individual.

Timorán, una oportunidad que llega en su mejor momento

El joven lateral boliviano del Córdoba CF B, Marcelo Timorán, vive días inolvidables. Apenas una semana después de debutar con el primer equipo blanquiverde en la victoria frente al Real Zaragoza (0-1), el defensor de 19 años se encuentra en Estambul preparando el primero de los dos amistosos que disputará con la selección absoluta de Bolivia.

El combinado dirigido por Óscar Villegas se medirá este viernes a Jordania (18.00 horas), antes de viajar a Moscú para enfrentarse a Rusia el próximo lunes día 14 (19.00 horas), justo cuando los blanquiverdes recibirán a la Cultural y Deportiva Leonesa en El Arcángel (20.30 horas), correspondiente a la novena jornada del calendario liguero.

El zaguero natural de la localidad de Oruro, que renovó recientemente su contrato con la entidad califal hasta 2028, ha dado en pocas semanas un salto notable: de pieza del filial, a habitual en la dinámica del primer equipo y ahora, además, internacional absoluto, pasando por su estreno en LaLiga Hypermotion.

Iker Álvarez, continuidad y liderazgo con Andorra

En paralelo, Iker Álvarez ya trabaja en Riga con la selección de Andorra, donde ejercerá de referencia bajo palos en los próximos encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026. El guardameta, que ha sido una de las grandes noticias positivas del Córdoba CF en las últimas semanas, se ha ganado el puesto de titular en el conjunto de Iván Ania tras tres actuaciones sobresalientes ante Racing de Santander, Real Sociedad B y Real Zaragoza.

El bloque del Principado se medirá este sábado a Letonia (15.00 horas) y el martes 14 recibirá a Serbia (20.45 horas) en el Estadi Nacional. Serán dos choques exigentes en los que el meta blanquiverde buscará mantener el nivel que ha mostrado desde su llegada al club calfial, consolidándose también como pieza fija en la selección de Koldo Álvarez, su padre.

Eso sí, su ausencia en la cita liguera del lunes ante la Cultural Leonesa obligará al Córdoba CF a mover ficha en la portería, con Carlos Marín listo para regresar bajo palos ante los leoneses.