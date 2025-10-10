El Córdoba CF ya tiene fecha para su estreno de Copa ante el Cieza: el miércoles 29 de octubre

El Córdoba CF ya ha marcado en rojo otra fecha más en su calendario, la priemera en clave copera: el 29 de octubre, a las 20.00 horas, cuando arrancará su participación en la Copa del Rey 2025-26. Será entonces cuando el conjunto de Iván Ania visite el Estadio La Arboleja para medirse al Cieza, apenas cuatro días después de su compromiso liguero frente al Albacete en el Carlos Belmonte (sábado 25, 16.15 horas) y tres antes de recibir en Bahrain Victorious Nuevo Arcángel al Ceuta (domingo 2 de noviembre, 16.15 horas).

Un reto con cuentas pendientes

Conocido el emparejamiento desde el sorteo celebrado el pasado lunes en Las Rozas, el equipo blanquiverde afronta esta nueva edición del torneo del KO con la intención de enmendar el tropiezo del pasado curso, cuando se despidió de la competición a las primeras de cambio... Fue en Olot, en un duelo que concluyó con empate (1-1) y una amarga eliminación en la tanda de penaltis (4-3). Y es que quella caída dejó una espina que tanto el vestuario como el propio cuerpon técnico pretenden arrancarse cuanto antes.

Eso sí, el bloque murciano no se presenta como un rival especialmente menor. El Cieza, que milita en el Grupo 13 de Tercera Federación, atraviesa un excelente momento de forma y se ha convertido en una de las revelaciones del arranque liguero, con 12 puntos de 15 posibles y un fútbol que ha despertado entusiasmo en su entorno. Será, por tanto, una cita exigente en un escenario con sabor de fútbol auténtico, donde el Córdoba buscará dar el primer paso firme en su andadura copera.