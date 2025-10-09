Requena asegura que el Córdoba CF supo sufrir como equipo en Zaragoza

El centrocampista del Córdoba CF Dani Requena reconoció que en la victoria por 0-1 ante el Real Zaragoza “sufrimos como equipo”. El granadino hizo estas declaraciones en unas declaraciones realizadas a Diario CÓRDOBA en la Sala de Prensa de El Arcángel.

El Córdoba CF sacó adelante un partido en el que tuvo el balón menos que en otros encuentros. Requena señaló que jugar sin balón “nos cuesta un poco más. Pero hablamos en el equipo que había partidos que seguro que iban a ser como el del domingo, que no íbamos a tener balón. Que teníamos que saber sufrir, que sabíamos que íbamos a tener nuestros momentos, en los que tuvimos el balón también. Pero que si no lo teníamos, que debíamos estar tranquilos porque sabíamos que lo más importante era sumar los tres puntos".

Requena reconoce que en Zaragoza “no tuvimos nuestro mejor partido con balón” pero que acabaron muy contentos “por dejar la portería a cero y sumar los tres puntos que era los más importante para nosotros”.

Una victoria balsámica

El jugador nazarí recalca que para la plantilla era muy importante lograr la victoria, ya que “habíamos dicho que fuera de casa teníamos que sumar como fuera. Se dio así, así que muy contentos. Y ahora en casa, a hacernos más fuertes que nunca”.

El jugador blanquiverde es consciente de la importancia que tienen los pequeños detalles en una competición tan igualada como es la Liga Hypermotion, también en los encuentros que disputan como locales en el Bahrein Victorious Nuevo Arcángel. Requena asegura que “sabemos que la liga es difícil. Pero nosotros aquí en casa nos sentimos muy arrapados con nuestra afición. Es lo que más fuerte nos hace, creo. Creo que aquí en casa nos da un punto más eso, porque nuestra gente aprieta mucho y los equipos rivales sufren”.

El Córdoba CF puso fin en el Ibercaja a una racha de once partidos sin marcar en una jugada a balón parado, aunque en este caso llegara el tanto en propia puerta del rival. Requena apunta que trabajan mucho este tipo de acciones al señalar que “la verdad es que hacemos mucho balón parado en los entrenamientos, en contra y a favor. Gracias a Dios salió bien en Zaragoza y ganamos el partido”.