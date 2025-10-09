El exblanquiverde Luis Carrión entrenará en Primera División al Real Oviedo

El barcelonés Luis Carrión será el nuevo entrenador del Real Oviedo en la Primera División. De esta forma sustituirá a Veljko Paunovic, destituido por sorpresa este jueves, pese a que tenía a este equipo fuera de la zona de descenso. Carrión ya entrenó al Oviedo en la temporada 23-24, un año en el que estuvo a punto de subir a Primera, pues llegó hasta la final por el ascenso, en la que cayó ante el Espanyol por un global de 2-1.

Carrión se encuentra muy ligado al Córdoba CF, pues ha pasado por el club como jugador y entrenador. Además reside desde hace varios años en la ciudad. Como futbolista llegó a la entidad blanquiverde en la campaña 2006-2007. Aquella campaña fue el lateral derecho titular de un equipo que militando en la Segunda B subió a Segunda en aquella final por el ascenso contra el Huesca, en la que el Córdoba CF ganó por 2-0 en la ida y empató a un tanto en la vuelta. Un gol marcó en esa temporada, al Málaga B en una victoria por 5-2 en El Arcángel. Al final de la campaña dejó el club cordobés para marcharse al Terrassa.

Al Córdoba CF regresó seis años después de marcharse, pero ahora como entrenador. La temporada 13-14 la inició como segundo entrenador a las órdenes de Pablo Villa. La destitución de Villa provocó que ejerciera de técnico interino durante un partido. Con la llegada de Chapi Ferrer volvió a sus funciones de técnico ayudante. Como segundo entrenador vivió aquel histórico ascenso a Primera en el campo de la UD Las Palmas, con aquel tanto de Uli Dávila con el partido prácticamente terminado.

Luis Carrión, a su llegada a Oviedo para asumir el banquillo del conjunto ovetense. / LA NUEVA ESPAÑA

Su llegada al banquillo del Córdoba B

A la temporada siguiente mantuvo sus funciones de segundo entrenador en Primera, primero con Chapi Ferrer y posteriormente con Djukic tras la destitución del primero. La caída del serbio provocó la llegada de José Antonio Romero al banquillo, ya con el Córdoba CF virtualmente en Segunda. Carrión pasó entonces a ser el primer entrenador del Córdoba B en Segunda División B, un equipo con el descendió a Tercera. Sin embargo, a la campaña siguiente lo devolvió a la Segunda B tras una gran temporada, culminada en una final por el ascenso contra el Lorca.

La campaña 16-17 le llevó al banquillo del primer equipo tras la destitución de José Luis Oltra. Carrión recuperó a un conjunto que terminó en la zona templada de la Segunda División A. La temporada 17-18 la inició también en el banquillo del Córdoba CF en Segunda. Sin embargo, los malos resultados le acabaron costando el puesto.

En su anterior etapa con el Oviedo, el catalán logró que este equipo saliera de una profunda crisis deportiva, hasta meterlo en la lucha por el ascenso a Primera. Tras perder la final ante el Espanyol por el ascenso, no continuó en el conjunto asturiano, ya que firmó con la UD Las Palmas, un equipo que sí iba a jugar en la máxima categoría. Ahora dispondrá de una segunda oportunidad al frente de la nave azul. Su estreno llegará en casa frente al Espanyol.