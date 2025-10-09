Carlos Albarrán regresa a los entrenamientos del Córdoba CF tras un mes de baja

El regreso de Carlos Albarrán ha sido la nota más destacada de la vuelta a los entrenamientos del Córdoba CF para empezar a preparar el partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa, previsto para el próximo lunes a las 20.30 horas en El Arcángel.

El lateral catalán llevaba un mes fuera de la dinámica del equipo por problemas personales, según aseguró el club. Su último partido fue la victoria por 2-1 ante el Castellón del pasado 5 de septiembre. Albarrán se ejercitó con normalidad junto a sus compañeros, primero en el gimnasio y posteriormente en el campo de juego de la Ciudad Deportiva. Por tanto, estará a disposición de Iván Ania de cara al próximo choque, si bien notará a buen seguro el mes que ha estado alejado de los terrenos de juego.

El regreso de Albarrán supone una gran noticia para Ania, ya que siempre ha sido uno de sus jugadores fijos en las alineaciones desde la llegada de ambos al club en la temporada 23-24 procedentes del Atlético Sanluqueño de la Priimera Federación. Albarrán juega habitualmente de lateral derecho, si bien también puede puntualmente cambiar de banda para hacerlo en la izquierda, lo que ya hizo en la pasada campaña en los momentos más bajos de juego de José Calderón. Por tanto, Ania dispondrá de una opción más para el lateral izquierdo, ahora que Vilarrasa se encuentra tocado en el pubis y no atraviesa su mejor momento. Las bajas de Juan María Alcedo –por encontrarse lesionado de larga duración- y del boliviano del filial Marcelo Timorán –por estar con su selección- le convierten ahora en un valor importante para la zaga blanquiverde en ambas bandas.

Un jugador clave en los esquemas de Ania

Albarrán ha jugado 262 minutos hasta el momento en la Liga Hypermotion, repartidos entre los cuatro primeros partidos de la Liga, tres de ellos como titular. Su capacidad de sacrificio le hace ser un jugador clave, pues ayuda a sus compañeros en defensa y en ataque. Albarrán es además uno de los cuatro capitanes de la plantilla, por lo que tiene un importante peso específico en la plantilla.