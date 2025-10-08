Vilarrasa: el lateral izquierdo que no acaba de convencer en el Córdoba CF

El Córdoba CF fichó al lateral Ignasi Villarrasa el pasado 11 de agosto. Era en aquellos momentos la 14ª de las 15 incorporaciones que llegaron a la plantila blanquiverde en uno de los veranos más prolíficos que se recuerdan. El catalán llegó a la ciudad con el cartel –dicho por el club- de ser el mejor lateral izquierdo de la pasada temporada, entonces en las filas del Huesca. Sin embargo, dos meses después, está lejos de triunfar con la camiseta cordobesista.

Vilarrasa hay que recordar que vino a Córdoba para sustituir a José Calderón, el dueño de la banda izquierda en el último ascenso, pero discutido por su rendimiento en la campaña anterior. El paradeño acabó marchándose al Zalaegerszegi húngaro tras un polémico frustado fichaje anterior en el Nastic de Tarragona.

El lateral catalán ya fue titular en el duelo de la primera jornada, perdido por su nuevo equipo por 2-1 frente al Sporting de Gijón. Vilarrasa venía con el cartel de ser un jugador desequilibrante en ataque pero vulnerable en defensa. Sin embargo, el propio jugador aseguraba que había mejorado en el trabajo en la retaguardia.

Irregular en el trabajo defensivo

Ya en Gijón pudo verse que le faltaba fortaleza defensiva. El conjunto asturiano no paraba de buscar su banda, consciente de que por allí podía sacar algo positivo. Mientras, aportaba a su equipo en ataque pero no tanto como se esperaba.

Con el paso de los partidos mejoró ligeramente en su rendimiento. Su noche más destacada llegó en el agónico empate a dos tantos ante el Racing, pues marcó en el 73 el 1-2. Aquel partido terminaría empatándolo el Córdoba CF a dos tantos de manera épica, con uno menos desde el minuto 78 y con el tanto final de la igualada marcado de penalti en el 98.

Unos problemas físicos en el pubis le afectaron desde entonces. Incluso entrenó varios días al margen del resto de sus compañeros para evitar que se lesionara de mayor gravedad. Ania lo mimó, sabedor de que tenía que contar con él, más obligación que por convicción.

Vilarrasa dialoga con Carracedo. / A.J.González

Una alineación obligada

Su técnico, Iván Ania, siguió alineándolo de inicio pero obligado por las circunstancias, ya que se quedó como el único jugador de la primera plantilla disponible en esa posición. Con Juan María Alcedo lesionado de larga duración, Vilarrasa se quedó sin un suplente que pudiera discutirle la titularidad. Tampoco podía echar mano Ania de Albarrán, un recurso en ocasiones en la pasada campaña para tapar la banda izquierda ante el bajo rendimiento de Calderón. Con Albarrán de baja por temas personales, el técnico asturiano perdía otra posible alternativa más.

De pronto apareció la figura de Marcelo Timorán, el boliviano de 19 años del filial. Marcelo empezó a entrar en las convocatorias hasta debutar el pasado domingo en el partido contra el Real Zaragoza, ganado por 0-1 por los cordobesistas tras ocho partidos sin celebrar una victoria como visitantes. El boliviano salió para sustituir a un Vilarrasa superado por la intensidad del partido. Muy exigido a nivel defensivo, tampoco brillaba en ataque. Sufrió mucho con Sebas Moyano y Marcos Cuenca en el Ibercaja. Vio una amarilla y pudo ser castigado con la segunda. Ania tuvo que sacarlo del campo al darse cuenta de que en cualquier momento podía quedarse con uno menos si lo mantenía. Entonces entró Timorán. El joven jugador sudamericano cumplió, al menos mejorando a Vilarrasa. Sin embargo, el próximo lunes no estará disponible en el partido contra la Cultural Leonesa, ya que estos días se encuentra concentrado con Bolivia, una selección absoluta con la que podría debutar en los partidos amistosos ante Jordania (día 10) y Rusia (14).

Ante las bajas de Alcedo, Albarrán y Marcelo Timorán, Iván Ania tendrá que volver a situar a Vilarrasa en el once inicial. Oportunidades desde luego no le van a faltar al tercer jugador de la plantilla con más minutos en estos momentos. El lateral catalán dispondrá ante el bloque leonés de una nueva oportunidad para reivindicarse. Mientras, los aficionados del Córdoba CF siguen esperando a ver la mejor versión del lateral izquierdo.