El Córdoba CF renueva a los juveniles Albuera, Javi Antras y Borja García

El Córdoba CF continúa reforzando su apuesta por la cantera y el talento local en las categorías inferiores con la renovación de tres de sus futbolistas juveniles más prometedores, todos ellos ya en dinámica del filial, compitiendo en Tercera Federación y llamados a convertirse en piezas importantes del futuro blanquiverde. De esta forma quiere consolidar en el club a jugadores formados en su seno.

Los protagonistas de esta renovación son Albuera (Córdoba), lateral derecho que afronta en la temporada 2025/26 su octava campaña como cordobesista; Javi Antras (Lucena), centrocampista ofensivo que cumple su cuarto año en la entidad; y Borja García (Andújar), mediocentro defensivo que afronta su segundo curso en el club.

La pasada temporada, los tres jugadores formaron parte de la dinámica del Córdoba B bajo las órdenes de Gaspar Gálvez, participando de manera habitual en convocatorias y sumando minutos en Tercera RFEF. Una situación que se mantiene en el presente curso, donde su protagonismo sigue creciendo.

Albuera, a la izquierda, en el partido que disputó ante el Betis Deportivo con el primer equipo. / CCF

Jugadores en dinámica del primer equipo

La confianza del club en estos jóvenes talentos se ha visto recompensada con su progresión y desempeño sobre el terreno de juego. Tanto Albuera como Javi Antras han sido llamados en varias ocasiones a entrenar con el primer equipo, llegando incluso el propio Albuera a debutar como titular en el amistoso de pretemporada disputado frente al Betis Deportivo en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Albuera jugó los 90 minutos en la derrota por 0-1 frente al filial verdiblanco, demostrando que es un jugador a tener en cuenta de cara al futuro.

Con estas renovaciones, el Córdoba CF reafirma su compromiso con la cantera cordobesista y con la promoción del talento local, asegurando el desarrollo de futbolistas que representan no solo el presente, sino también el futuro inmediato de la entidad.

Una base para el futuro

La continuidad de Albuera, Javi Antras y Borja García se enmarca dentro de un proyecto deportivo que busca consolidar una base sólida, con identidad cordobesista y sentido de pertenencia al club.

Mientras, la primera plantilla se encuentra en la actual temporada huérfana de jugadores cordobeses. La marcha del rambleño Antonio Casas al Venezia de la Serie B no ha sido cubierta por ningún otro cordobés.