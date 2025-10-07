Muere Antonio Adarve, ex presidente del Córdoba CF

Este martes, las redes sociales del Córdoba CF informaron del fallecimiento de Antonio Adarve López, quien fuera presidente de la entidad blaquiverd las temporadas 1990-91 y 1991-92. Antonio Adarve, que llegó a El Arcángel como vicepresidente de su antecesor en el cargo, Enrique Cárdenas de Mula, fue máximo dirigente cordobesista durante dos campañas en las que intentó por todos los medios sacar al Córdoba CF de la Segunda División B y llevarlo hasta Primera División, anhelo de la ciudad desde que el equipo cayera hasta la Tercera División en la campaña 1983-84.

Antonio Adarve mueve el arroz de un gigantesco perol antes de un encuentro de Liga en la 1990-91. / CÓRDOBA

El primer fichaje de la era Adarve en el Córdoba CF, compartido aún con su predecesor, fue el de Miguel Ángel Portugal, futbolista con el que se mantenía en el club de El Arcángel la costumbre de incorporar jugadores que habían militado en el Real Madrid. Arriesgando su patrimonio, logrado a base de muchos años de esfuerzo en el sector de la hostelería -propietario del restaurante Bandolero, de diversos locales comerciales del entorno de la Mezquita y de dos hoteles, ya en aquellos tiempos-, el Córdoba CF inició la etapa Adarve con Crispi en el banquillo, clasificándose para disputar la fase de ascenso a Segunda División A de aquella su primera campaña como dirigente del club. En aquella liguilla, el Córdoba CF quedó encuadrado con el Racing de Santander, el Getafe y el Cartagena. Apenas dos meses antes, Adarve había destituido a Crispi tras empatar en casa con el líder, el Granada, con los blanquiverdes en puestos de liguilla de ascenso. Gonzalo Uceda, con Paco Parreño en la sombra, condujo al Córdoba CF en una polémica promoción en la que salió vencedor el Racing de Santander, con aquel caótico partido en El Arcángel ante los cántabros con piedras volando por el cielo cordobés y un aficionado cordobesista intentando agredir al colegiado con un banderín de córner.

Una campaña más se extendió el mandato de Antonio Adarve al frente del Córdoba CF, aunque no llegó a completarla, ya que fue relevado por uno de sus directivos más activos, el industrial Claudio Ripoll Gómez. A pesar de salir del Córdoba CF, Adarve siempre estuvo al tanto de la actualidad del club y, de hecho, familiarmente tenía otro vínculo más que estrecho con el fútbol y el Córdoba CF, ya que estaba casado con la hermana de Pepe Murcia, quien fuera jugador y entrenador del Córdoba CF.