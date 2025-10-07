De Matapiñonera a Zaragoza: la historia del regreso de Adrián Fuentes al once del Córdoba CF

Hubo que esperar más de dos años y medio, pero Adrián Fuentes volvió a dejarse ver en una alineación del Córdoba CF. Lo hizo en el mejor escenario posible: en Zaragoza, en un triunfo (0-1) que cortó una larga sequía fuera de casa y que, además, supuso su primera titularidad en el fútbol profesional. Una jornada especial para el madrileño, de estreno en los onces de Iván Ania y de vuelta a la partida de inicio blanquiverde 988 días después de su última actuación similar con la entidad. Y es que su última vez como titular con la camiseta cordobesa se remontaba al 21 de enero de 2023, concretamente en la jornada 20 de Liga en Primera RFEF, entonces encarando el final de su primera etapa como futbolista del club de El Arcángel.

Una mirada al pasado

Aquel duelo se desarrolló sin mucha agitación. Fue el empate sin goles frente al San Sebastián de los Reyes en el Nuevo Matapiñonera (0-0), cita que, paradójicamente, también fue la que puso punto y final a la estancia del atacante en el bloque entonces dirigido por Germán Crespo. Y es que apenas una semana más tarde, en pleno mercado invernal, se marchó traspasado al Castellón, como cierre de un ciclo que había arrancado un año atrás con su fichaje procedente del Real Murcia y que tuvo su punto álgido en la campaña anterior, cuando el ahora «18» brilló en Segunda Federación.

Porque el recuerdo de aquel Adrián Fuentes goleador aún está fresco. De hecho, en la temporada 2021-2022 firmó la friolera de 13 goles en Liga, siendo uno de los grandes protagonistas del regreso al fútbol de bronce y el campeonato en el Grupo 4. Eso sí, en aquella época su rol estaba más orientado a la banda, aunque una vez finiquitado su periplo en Córdoba volvió a su hábitat natural: el puesto de delantero centro. Antes, en la primera mitad de la 2022-2023, tuvo tiempo para disputar 15 encuentros, solo cinco de ellos desde inicio, y aportar dos goles entre 431 minutos.

Once inicial del Córdoba CF en la visita al Sanse en la 21-22. / Lof

Seguidamente, tras su discreto paso por Castalia y también el Lugo, siguiente destino, donde tampoco tuvo continuidad, fue en el Municipal de Tarazona, hogar del equipo homónimo, donde encontró su punto de inflexión. Precisamente, con los maños logró explotar de nuevo, firmando 16 tantos que lo convirtieron en el máximo artillero del Grupo 1 de la categoría de bronce y que, en consecuencia, le abrieron por segunda vez las puertas de un Córdoba CF que, en palabras de su dirección, ya había tenido algún acercamiento para procurar su regreso meses atrás.

Y un dato más que refleja su momento actual. Aunque no había tenido protagonismo hasta esta octava jornada, el ex turiasonense es el único de los tres delanteros blanquiverdes -junto a Sergi Guardiola y Nikolai Obolskii- que ha visto portería en lo que va de campeonato regular.

Un once de nombres propios

Cambiando de tercio, su nombre fue el único que se repitió en Zaragoza con respecto a aquel once en San Sebastián de los Reyes. Del resto, solo Carlos Marín y Carracedo siguen hoy presentes en la plantilla, si bien ambos fueron suplentes durante el pasado cruce alojado por el Ibercaja. En aquella cita en el Nuevo Matapiñonera, el almeriense también figuró de inicio junto al propio Fuentes, junto a otras piezas como Diarra (Cádiz), Kike Márquez (Zamora) o los retirados Willy Ledesma y Dragisa Gudelj.