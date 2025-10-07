De juvenil a Segunda en un año: el debut soñado de Marcelo Timorán con el Córdoba CF

El Córdoba CF sigue ampliando su nómina de protagonistas. Porque, entre otras cuestiones, la pasada victoria en Zaragoza dejó algo más que tres puntos: también el estreno de Marcelo Timorán, el joven lateral boliviano que se convirtió en el vigésimosexto futbolista empleado por Iván Ania en la presente temporada. De hecho, el técnico asturiano recurrió a él en un momento delicado del encuentro, cuando Ignasi Vilarrasa, con tarjeta amarilla y al límite de la expulsión, necesitaba relevo en el carril izquierdo. Timorán saltó al césped en el minuto 56, con apenas 19 años y una sonrisa contenida de quien prueba por primera vez las mieles del fútbol profesional.

«Hizo lo que le mandé», resumió Ania después del encuentro en el Ibercaja Stadium. «Estuvo muy correcto, vigilante y con cuidado en la espalda. No era fácil: viene de juveniles y de Tercera Federación, y cumplió muy bien el cometido que le pedimos». Y es que no era una tarde cualquiera para el zaguero nacido en Oruro (2006), con nacionalidad también española y peruana, que justo unos días antes había recibido la llamada de la selección absoluta de Bolivia para los amistosos ante Jordania y Rusia (10 y 14 de octubre), dentro de su preparación para el Mundial de 2026.

Un ascenso meteórico

Su historia con el Córdoba CF comenzó hace poco más de un año. Llegó en verano de 2024 procedente del Séneca -previamente se había formado también en el Osuna-, inicialmente como refuerzo para el Juvenil A y desempeñándose incluso como atacante. Su progresión, no obstante, fue tal que en pocos meses se ganó hueco en el filial, alternando entrenamientos y convocatorias con el segundo equipo. Ya en la 2024-2025 Gaspar Gálvez le venía continuidad en el Córdoba CF B, para durante el pasado verano dar el salto definitivo al bloque dependiente, con el que hasta la fecha ha disputado dos encuentros… Mientras tanto, desde la plantilla nodriza lo seguían de cerca, reclutándolo también para otras tres convocatorias -propiciadas, principalmente, por las lesiones en defensa-, incluida la última ante los maños, que rompió en su estreno oficial.

Desde la entidad también movieron ficha recientemente. Precisamente, durante la pasada semana el club blanquiverde decidió blindarlo: renovación hasta 2028. «El Córdoba CF ha confiado mucho en mí, como persona y como jugador. Estoy muy contento por las oportunidades que me está brindando el míster y por la acogida de los compañeros», expresaba el joven futbolista poco antes de su debut. Palabras que hoy cobran otro sentido, con la experiencia del cruce con los blanquillos aún fresca.

Marcelo Timorán, a la izquierda, junto a Isma Ruiz y Rubén Alves en un lance del encuentro. / LOF

Buenas sensaciones y primera tarjeta

En lo deportivo, su estreno tampoco fue testimonial. El boliviano afrontó el reto con relativo oficio, aguantando inicialmente las embestidas de un Marcos Cuenca muy incisivo por su sector y, posteriormente, conteniendo a Pau Sans cuando el Real Zaragoza buscaba el empate durante el último tercio del encuentro. En esas, incluso tuvo tiempo de ver una tarjeta amarilla en una acción defensiva, tras interceptar al maño. En definitiva, media hora larga de fútbol serio, comprometido y sin titubeos.