Sin Iker Álvarez ni Marcelo: el Córdoba CF traza su plan para la Cultural

El Córdoba CF cuenta con dos días de libranza antes de volver a ceñirse el mono de faena en esta novena semana de competición. Y es que el grupo dirigido por Iván Ania, tras el pasado triunfo en Zaragoza y ejercitarse en una matinal más orientada a la recuperación que al trabajo o la táctica durante el pasado lunes, ya dedicó la jornada de ayer martes y la de este miércoles a dar descanso a su plantilla. Será ese el único inciso de un plan que, también trazado, recoge un total de cinco entrenamientos completos antes de abordar el cruce con la Cultural y Deportiva Leonesa en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel del próximo lunes, a las 20.30 horas.

Un plan clásico

De este modo, el jueves es el día fijado en la agenda para que el grupo blanquiverde retome la actividad. Conforme a lo habitual, será en una práctica de intensidad moderada y progresiva, programada a partir de las 10.30 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Y también como viene siendo costumbre, se desarrollará a estricta puerta cerrada. Será precisamente también esa la receta del siguiente par de mañanas: tanto el viernes como el sábado el equipo entrenará en el Camino Carbonell, dentro de la misma franja horaria y sin público presente en las gradas.

Tan solo el domingo habrá un giro en la hoja de ruta, manteniendo el candado echado a las sesiones, pero trasladando el último ensayo general antes del enfrentamiento con el bloque cazurro, uno de los tres recién ascendidos y que viene de empatar ante el Albacete, al césped del estadio, donde apenas una fecha después habrá tres puntos en juego.

Sin Álvarez ni Timorán

La vuelta al tajo, al igual que el duelo con los leoneses, tendrá lugar con dos ausencias aseguradas: las de los internacionales Iker Álvarez y Marcelo Timorán. El primero anda convocado con la selección de Andorra desde el pasado lunes, con vistas a los enfrentamientos clasificatorias para el Mundial de 2026 en Estados Unidos que disputará entre los próximos 11 y 14 de octubre, frente a Letonia y Serbia, respectivamente.

Por su parte, el segundo, que precisamente selló su debut con el primer equipo -y en el fútbol profesional- ante los maños, tampoco estará presente, dada su convocatoria con la absoluta de Bolivia para los partidos amistosos frente a Jordania y Rusia de la siguiente semana.