Iker Álvarez, baja para el próximo Córdoba CF-Cultural Leonesa tras la llamada de Andorra

El Córdoba CF perderá a uno de sus hombres más en forma para la próxima jornada liguera. Iker Álvarez, titular en los tres últimos compromisos del conjunto blanquiverde y pieza clave en la reciente reacción del equipo, ha sido convocado por la selección absoluta de Andorra para disputar una nueva ventana internacional clasificatoria para el Mundial de 2026. El meta se unirá este lunes 6 de octubre a la concentración del combinado del Principado, con lo que no estará disponible para el encuentro del lunes 13 ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (20.30 horas).

Cita mundialista con Andorra

El guardameta blanquiverde formará parte de la expedición andorrana que afrontará dos exigentes compromisos dentro de la fase clasificatoria para la cita intercontinental. El primero tendrá lugar el 11 de octubre en el estadio Daugava de Riga, donde Andorra se medirá a Letonia a partir de las 15.00 horas. Tres días más tarde, el 14 de octubre, el equipo dirigido por Koldo Álvarez -su padre- recibirá a Serbia en el estadio de la FAF de Encamp (20.45 horas), justo en la misma fecha en la que los de Iván Ania se cruzarán con el combinado leonés..

Ambos encuentros suponen un nuevo reto de altura para el «1», que sigue consolidándose como una de las referencias del fútbol andorrano. «Desde el Córdoba CF le deseamos mucha suerte a nuestro guardameta en este nuevo parón internacional», transmitió la entidad a través de sus redes oficiales.

Tres partidos, tres exhibiciones

Su convocatoria llega, además, en uno de sus mejores momentos desde su llegada a El Arcángel. Y es que el arquero firmado este verano procedente del Villarreal B se ha destapado como la pieza más destacada de los últimos tres encuentros del conjunto blanquiverde, precisamente los únicos que ha disputado en el club hasta la fecha: salvó ante el Racing de Santander, frente a la Real Sociedad B y, más recientemente, en la visita al Zaragoza. Ante su ausencia, será Carlos Marín el que recupere su sitio bajo palos, tras tres citas relegado al banquillo.