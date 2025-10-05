Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 8ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Real Zaragoza-Córdoba CF

Los de Iván Ania visitan a un rival directo en la zona de descenso con el objetivo de sacar tres puntos para coger oxígeno

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana. / A.J. González

María Canales

El Córdoba CF visita este domingo al Real Zaragoza en el Ibercaja Stadium (14.00 horas), en un auténtico cruce de necesidades. Los de Iván Ania, que vienen de dos empates consecutivos, intentarán frenar la nueva dinámcia del cuadro maño, tras su estreno de victorias en Anduva, en una cita en la que ambos bandos compartirán la misma necesidad: ganar para salir, o al menos coger algo de oxígeno, en la zona de descenso. Empatados a puntos concurren ambos equipos, listos para un clásico entre históricos que, además, será la primera vez en la que el conjunto blanquiverde dispute un encuentro en el nuevo feudo temporadal de los aragoneses, ante las reformas de La Romareda de cara al Mundial de 2030, del que será sede.

