En Directo
Fútbol | 8ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Real Zaragoza-Córdoba CF
Los de Iván Ania visitan a un rival directo en la zona de descenso con el objetivo de sacar tres puntos para coger oxígeno
El Córdoba CF visita este domingo al Real Zaragoza en el Ibercaja Stadium (14.00 horas), en un auténtico cruce de necesidades. Los de Iván Ania, que vienen de dos empates consecutivos, intentarán frenar la nueva dinámcia del cuadro maño, tras su estreno de victorias en Anduva, en una cita en la que ambos bandos compartirán la misma necesidad: ganar para salir, o al menos coger algo de oxígeno, en la zona de descenso. Empatados a puntos concurren ambos equipos, listos para un clásico entre históricos que, además, será la primera vez en la que el conjunto blanquiverde dispute un encuentro en el nuevo feudo temporadal de los aragoneses, ante las reformas de La Romareda de cara al Mundial de 2030, del que será sede.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y por aquí tenemos la alineación del Córdoba CF! Iván Ania se decide por:
Iker Álvarez en portería, junto a Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves e Ignasi Vilarrasa en defensa. En el mediocampo continúa Isma Ruiz, en esta ocasión escudado por Requena y Dalisson. Después, en el tridente, todo continúa igual: Kevin Medina y Jacobo González se reparten las bandas, con Adrián Fuentes en punta.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto de Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el encuentro entre el Real Zaragoza y el Córdoba CF que arranca a partir de las 14.00 horas en el Ibercaja Stadium. Cita clave para los de Iván Ania, que buscarán tres puntos vitales ante un rival directo en la zona de descenso tras no pasar del empate -ambos valiosos por el contexto- en los dos últimos encuentros. Enfrente estará un cuadro maño espoleado después de su última y primera victoria del curso, la pasada jornada ante el Mirandés, con el gol de Sebas Moyano. ¡Tenemos partidazo!
