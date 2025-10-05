Iván Ania, tras el triunfo ante el Zaragoza: "Hoy encontramos antes el gol que el juego"

El Córdoba CF volvió a sonreír. Un gol en propia meta de Saidu dio a los blanquiverdes una victoria trabajada (0-1) ante un Zaragoza que exigió hasta el final. Los de Iván Ania supieron sufrir en los momentos de mayor presión rival y aprovecharon su oportunidad para sumar tres puntos de oro en el Ibercaja Stadium, los primeros fuera de casa de esta temporada. «Hoy encontramos antes el gol que el juego. Está claro que somos un equipo que necesita tener el balón, pero en la situación en clasificatoria hay veces que el balón parece más un problema que un amigo. Y como digo, creo que los dos equipos veníamos en una situación clasificatoria difícil y tuvimos la fortuna de, en un balón parado, el poder hacer ese gol. Creo que es una victoria que nos puede dar esa tranquilidad que necesitamos de no ir todos los partidos como si fuera una final estando en la jornada ocho, que era la jornada de hoy», afirmó el técnico cordobesista.

Portería a cero

Una victoria que llega como impulso y alivio para el Córdoba CF tras varias jornadas de dudas. «El balance es positivo porque veníamos con la intención de ganar y conseguimos los tres puntos, pero la verdad que no estuvimos acertados en el partido en cuanto a tener el balón o intentar generar peligro. Creo que pisamos muy poco el área, no tuvimos desborde por fuera. Por dentro acumulaban ellos mucha gente, nos costaba encontrar y, al final, un balón parado decide el partido. Pero realmente sacamos los tres puntos, quizá en uno de nuestros peores partidos como visitantes», apuntó.

Más allá del gol, Ania destacó otro aspecto clave: la importancia de dejar su portería a cero. «Es importante, lo conseguimos en Valladolid y lo conseguimos aquí. Este es un campo difícil, los dos veníamos en una situación en la que se notaba que el jugador está atenazado, se nota muchísimo, porque con la presión de ellos tendríamos que haber tenido una salida de balón mucho más clara. En la primera parte nos presionaban con uno, pero luego nos atascábamos al encontrar ese primer pase después del central y generamos muy poco peligro. Es importante dejar la portería a cero porque estás mucho más cerca de ganar, y es el segundo día que lo conseguimos. Ojalá sea un punto de partida y de referencia para el futuro», subrayó.

Debut de Marcelo Timorán

Marcelo Timorán debutó con el Córdoba CF en un escenario de peso y en un encuentro de máxima exigencia, mostrando temple y madurez pese a su juventud. «Hizo lo que le mandé, que estuviera en vigilancia sobre el extremo, que se incorporara. Estuvo muy correcto, tuvo cuidado en la espalda, porque ellos estaban jugando con balones verticales o diagonales a la espalda de la defensa. Creo que, para ser sus primeros minutos, evidentemente no es fácil esa situación, con un chico que viene de jugar el año pasado en juveniles muchos partidos y este año en Tercera Federación. Es una diferencia muy grande y creo que cumplió muy bien el cometido que le dijimos».