Las notas
Iker Álvarez y Dalisson, lo mejor en un suficiente raspado para el Córdoba CF en Zaragoza
Las paradas del meta andorrano y la profundidad del hispano-brasileño en las acciones ensayadas acabaron siendo lo más destacado de la victoria en suelo maño
IKER ÁLVAREZ (7)
Salvador
Sacó hasta cuatro ocasiones claras en la primera mitad. Se crece a cada jornada y sigue siendo sinónimo de puntos. De lo mejor.
CARLOS ISAAC (5)
Calibrando
No brilló, pero tampoco estuvo tan exigido como en otras citas. Se atrevió en ataque.
RUBÉN ALVES (6)
Bregó
Segunda titularidad consecutiva del hispano-brasileño, segundo partido completo. Gana sensaciones a cada minuto. Comienza a verse su mejor versión.
FOMEYEM (6)
Atento
No intervino en exceso, pero, como siempre, cuando lo hizo fue clave. Cortó un balón providencial a Tasende en la segunda mitad.
VILARRASA (4)
Superado
No pudo sostener la banda ante Marcos Cuenca. Pudo ser expulsado y Ania lo sustituyó antes de la hora de juego. Poco del catalán.
ISMA RUIZ (6)
Pulmón
Control, oxígeno y mucho sacrificio. Una más para la galería del granadino, que suma y sigue. Partido en su línea, con un gran derroche.
DANI REQUENA (5)
Brotes verdes
En fases de la cita, movió y agitó el mediocampo. Se mostró participativo, aunque debe ser más protagonista. Continúa mejorando.
DALISSON (7)
Agitador
Ya sea a balón parado o en acciones individuales, siempre genera. Se quedó en la banda el de Maceió en su primera titularidad y no defraudó: de sus botas nació el único tanto del partido.
JACOBO (6)
De vuelta
El madrileño se ha ganado ser uno de los líderes del bloque por méritos propios. Insistió con un par de libres directos y se mostró activo por banda derecha.
KEVIN MEDINA (5)
Poco
De más a menos. El malagueño no termina de encontrarse cómodo en esta fase de Liga. Buscó el desborde y sacó varios centros con peligro, pero no anduvo fino.
ADRIÁN FUENTES (5)
Le costó
Primera titularidad del madrileño, que respondió con entrega, pero sin gol. No fue tan diferencial como es habitualmente ante defensas cansadas. Tuvo una de cabeza.
MARCELO (5) Debutante.
SERGI GUARDIOLA (5) Ganó oxígeno.
DEL MORAL (5) Aportó trabajo.
DIEGO BRI (-) Una llegada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Prisión provisional para el acusado de abusar de una menor en Lucena y para la madre de la niña
- Cuatro parcelaciones más avanzan en Córdoba en la legalización y dotación de servicios
- Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 4 de octubre de 2025
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras